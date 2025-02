Hier sehen Sie ersten Lauf im WM-Riesenslalom der Frauen heute im TV und Stream

Riesenslalom heute (13.2.25) der Damen in Saalbach live im TV, Stream und in der Mediathek: Heute, Donnerstag, startet das nächste Frauen-Rennen bei der Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm (Österreich). Übertragen ZDF, ARD und Eurosport das Rennen im TV und Stream? Hier die Übersicht.

Ski-WM in Saalbach: Wann startet der Riesenslalom der Frauen heute?

Nach der Team-Kombi am Dienstag geht es nun komplett mit den technischen Disziplinen weiter. Der Riesenslalom der Frauen findet am Donnerstag, 13. Februar 2025, statt. Der erste Lauf startet um 9.45 Uhr, der zweite um 13.15 Uhr.

Riesenslalom der Frauen in Saalbach: Wer überträgt das Rennen im TV und Livestream?

Gute Nachrichten für alle Fans der Ski-WM in Saalbach: Der Riesentorlauf der Damen wird im Free-TV übertragen. Wer unterwegs ist, kann den Stream live aus dem WM-Ort in Österreich nutzen.

13. Februar: Riesenslalom der Frauen, 1. Lauf ab 9.40 Uhr im ZDF und im Livestream

13. Februar: Slalom der Frauen für die Kombi ab 13 Uhr im ZDF und im Livestream

Auch auf dem Sportsender Eurosport kann man das Rennen anschauen.

13. Februar: Abfahrt der Frauen für die Kombi ab 9.15 Uhr auf Eurosport 1

13. Februar: Slalom der Frauen für die Kombi ab 13 Uhr auf Eurosport 1

Auch der österreichische Sender ORF1 überträgt die Heim-WM. Die Übertragung des ersten Laufs beginnt um 9.40 Uhr, die des zweiten Laufs um 12.45 Uhr.

Riesenslalom der Frauen heute bei der Ski-WM in Saalbach: Wer sind die Favoritinnen?

Sie sorgte für einen Paukenschlag in der Team-Kombi: Mikaela Shiffrin wirkte nach ihrem Slalom-Lauf in der Kombi sichtlich geschafft, konnte sich aber wie gewohnt mit einem exzellenten Lauf im Team mit Breezy Johnson die Goldmedaille sichern. Im Riesenslalom wird Shiffrin aber nicht antreten, so der Stand am Mittwochmittag.

Zu den Favoritinnen zählen vor allem die Neuseeländerin Alice Robinson, die aktuell die Weltcupwertung anführt, aber auch die Schwedin Sara Hector sowie die Italienerin Federica Brignone, die den Gesamt-Weltcup anführt. Auch die Schweizerin Lara Gut-Behrami gilt in dieser Disziplin als eine Fahrerin, die man im Blick haben sollte.

Für die DSV-Frauen läuft es bisher nicht wie gewünscht: Lena Dürr schied in der Kombi im Slalom aus, die Hoffnungen auf eine WM-Medaille waren dahin.

Alpine Ski-WM 2025 in Saalbach: Zeitplan und Programm

Live im Free-TV, Stream und in der Mediathek stehen als nächstes Rennen bei der Ski-Weltmeisterschaft 2025 in Saalbach die Technik-Disziplinen Riesenslalom und Slalom auf dem Zeitplan Zeitplan. Hier die nächsten drei Rennen bei der Ski-WM 2025:

Die kommenden Rennen der Ski-WM in Saalbach 2025:

Freitag, 14. Februar: Riesenslalom der Herren

Samstag, 15. Februar: Slalom der Frauen

Sonntag, 16. Februar: Slalom der Herren