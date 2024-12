Skifahren und Snowboarden: Ab welchem Alter können Kinder es lernen?

Skifahren und Snowboarden sind ein bisschen so wie Fahrradfahren. Wenn man es einmal gelernt hat, dann verlernt man es nicht mehr so schnell. Doch ab welchem Alter können Kinder es eigentlich lernen? Schließlich gilt beim Lernen: so früh wie möglich, denn die meisten Kinder sind besonders in jungem Alter sehr aufnahmefähig und willig, Neues zu lernen.

Im Winter ist es eine der beliebtesten Sportarten, die man ausüben kann. Ob Skifahren oder Snowboarden: Viele Kinder lieben Schnee und fühlen sich wohl. Ab einem bestimmten Alter stellen Eltern sich die Frage: Ab wann können Kinder eigentlich das Skifahren oder Snowboarden lernen?

Übrigens: Die Skisaison 2024/2025 ist im Allgäu bereits seit November eröffnet. Auch in Tirol können die Skifahrer bereits auf die Piste – und das auch teils noch recht preiswert.

Skifahren und Snowboarden: Ab wie vielen Jahren kann man es lernen?

Die Frage danach, ab wann ein Kind Skifahren oder Snowboarden kann, lässt sich nicht so leicht beantworten, denn es ist von Kind zu Kind unterschiedlich. Andrea Müller vom Deutschen Skilehrerverband e. V. (DSLV) sagte der Apotheken Umschau allerdings: „Ein Skikurs macht erst ab einem Alter von drei bis vier Jahren Sinn.“

Für jüngere Kinder gilt es nämlich, Einschränkungen zu beachten: Mit zwei Jahren könnten sie weder körperlich, kräftemäßig noch koordinatorisch die benötigten Bewegungsabläufe umsetzen. Die Expertin Müller findet: „Erfahrungsgemäß werden Kinder unter drei Jahren außerdem schnell müde und fühlen sich überfordert. Dann verlieren sie schnell den Spaß am Schnee.“

Für das Lernen von Snowboardfahren empfiehlt das Magazin des Reiseanbieters Snowtrex, sogar noch etwas später einzusteigen. Hier liegt ein optimales Alter zwischen sechs und sieben Jahren, um dem Verletzungsrisiko vorzubeugen. Die Muskelgruppen, die es brauche, seien vorher noch nicht stark genug ausgeprägt.

Wintersport: Skikurs für das Kind oder keinen Skikurs?

Auch wenn sich viele Eltern als gute Lehrerinnen und Lehrer empfinden – nicht immer ist es sinnvoll, dem Kind selber das Fahren auf den Skiern oder auf dem Snowboard beizubringen. Schließlich benötigt man einen weniger befahrenen Abhang und eine gute Piste, schreibt das Magazin Snowtrex. Andererseits gibt es Kinder, die sicherlich keinen Skikurs machen möchten – hier sollte aus pädagogischen Gründen Zwang vermieden werden. Wie auch die Frage nach dem passenden Alter, um Skifahren zu lernen, ist es auch in der Entscheidung, das Kind zu einem Skikurs anzumelden oder nicht, wichtig, auf die individuellen Bedürfnisse des Kindes einzugehen.

Kinder sollten also je nach körperlicher Entwicklung zwischen drei und vier Jahren in der Lage sein, Skifahren zu lernen. Für das Snowboard ist ein Alter zwischen sechs und sieben Jahren optimal.

Übrigens: In vielen Regionen Europas wird das Skifahren teurer – auch in Tirol steigen die Preise wieder an. Woran das liegt lässt sich erklären: unter anderem anhand des erhöhten Umweltschutzes und der Inflation.