Hier sehen Sie Skifliegen aus Planica heute live im TV und Stream

Live im TV, Stream und in der Mediathek wird heute (28.3.2025) Skifliegen live aus Planica in Slowenien gezeigt. Für die Skispringer startet mit dem 1. Einzel-Wettkampf heute das letzte Weltcup-Wochenende des Winters. In der Übertragung im Fernsehen und kostenlosen Stream verspricht das Skifliegen in Planica heute noch einmal ein Spektakel zu werden: Mit einer Hillsize von 240 Metern ist die Skiflugschanze „Letalnica“ gemeinsam mit dem Vikersundbakken in Norwegen die größte Skischanze der Welt - noch vor Oberstdorf.

Das Einzel heute am Freitag ist der Auftakt in die drei verbleibenden Wettbewerbe im Weltcup im Skispringen 2024/25. Am Samstag und am Sonntag folgen je ein Team- und ein weiteres Einzelspringen. Mitfavorit auf den Sieg ist der Deutsche Andreas Wellinger, der gestern Qualifikation in Planica vor Pius Paschke und Eisenbichler gewann.

Wann ist heute Skifliegen? Kommt heute Skispringen im TV? Hier aktuelle News zur TV-Übertragung und Live-Stream des Planica-Skifliegens 2025 heute am Freitag.

Planica: Skifliegen heute live - Sender, TV-Termine, Stream und Mediathek am Freitag

Freitag, 28.3.2025 - Skifliegen live, Herren in Planica, 1. und 2. Durchgang Einzel, HS 240

15 Uhr: Skifliegen heute live, Weltcup in Planica, 1. und 2. Durchgang

Fernsehen: Skifliegen live in der ARD (“Das Erste“, ab 14.55 Uhr), live auf Eurosport 1 (ab 14.39 Uhr), live auf ORF 1 (ab 14.40 Uhr)

Livestream: ARD Sportschau live (Mediathek, kostenlos) und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Skifliegen live im TV: Planica-Wettbewerb der Herren heute live im Fernsehen

Live im TV und in der kostenlosen Mediathek wird von der Skiflugschanze in Planica heute am Freitag (28. März 2025) das vorletzte Skifliegen des Weltcup-Winters der Herren übertragen. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen ist mit der „ARD Sportschau live“ vor Ort und überträgt im linearen Fernsehen.

Der Kommentator des Skifliegens heute ist Tom Bartels. Moderatorin beim Skifliegen in der ARD Sportschau ist Lea Wagner. Im Free-TV im „Ersten“ ist ein bekanntes Gesicht Experte fürs Skispringen: Sven Hannawald gibt seine Einschätzungen ab.

Auch der Sender Eurosport überträgt das Skifliegen heute aus Planica live. Die Übertragung auf Eurosport 1 startet bereits um 14.39 Uhr mit Vorberichten. Der TV-Sender Eurosport 1 ist inzwischen fast überall im deutschen Kabel-TV frei empfangbar.

Eine deutschsprachige TV-Übertragung vom Skifliegen heute in Planica gibt es auch auf ORF 1 live. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist in Teilen des Allgäus und Bayerns frei und kostenlos empfangbar.

Skispringen heute live im kostenlosen Stream und in der Mediathek aus Planica

Wer das Skifliegen heute am Freitag (28.03.25) aus Planica sehen will, wird auch in den Mediatheken der TV-Sender und im Internet-Livestream fündig: Die ARD Sportschau bietet einen kostenlosen Livestream vom Skifliegen heute der Männer im Internet unter sportschau.de/streams. Auch Eurosport überträgt Skispringen heute live aus Planica auf den kostenpflichtigen Streaming-Diensten discovery+, Joyn und DAZN.

Planica-Weltcup heute: Oberstdorfer Raimund verzichtet aufs Skifliegen

Live im TV, Stream und in der Mediathek wird einer nicht mit dabei sein beim Skifliegen heute in Planica: Der Allgäuer Skispringer Philipp Raimund leidet unter Höhenangst. Der WM-Sechste aus Oberstdorf ist deshalb beim Wettkampf von der „Monsterschanze“ in Planica erst mal nur Zuschauer.

„Normalerweise habe ich es unter Kontrolle und normalerweise ist es kein Problem beim Skispringen, aber von Zeit zu Zeit habe ich das Problem (vor allem beim Skifliegen), dass mein Körper reagiert, ohne dass ich ihn kontrolliere“, erklärte Raimund gestern den Fans.