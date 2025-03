Hier sehen Sie das Skifliegen heute am Sonntag live im TV und Stream

Live im TV, in der Mediathek und im Livestream gibt es heute am Sonntag (16.3.2025) noch einmal Skifliegen in Vikersund. Die Männer bestreiten am Nachmittag zuerst die Qualifikation, ehe dann das letzte Skispringen der Raw Air Tour 2025 vom „Monsterbakken“ in Norwegen ansteht.

In der Übertragung im Fernsehen und im kostenlosen Stream fällt auch die Entscheidung über den Gesamtsieg bei der Wettkampfserie Raw Air, die bislang noch kein Deutscher gewonnen hat. Gestern am Samstag hatte Andreas Wellinger das erste Skifliegen in Vikersund gewonnen. Er flog 228 sowie 229,5 Meter und setzte sich vor den beiden Slowenen Timi Zajc und Anze Lanisek durch.

Wann ist heute Skifliegen? Hier aktuelle News zur TV-Übertragung und Live-Stream des Raw-Air-Skifliegens in Vikersund 2025 heute am Sonntag.

Skifliegen live in Vikersund 2025: Sender, TV-Termine, Stream und Mediathek am Sonntag

Sonntag, 16.3.2025 - Skifliegen heute der Herren: Qualifikation und 2. Einzelspringen in Vikersund, Raw Air

15.05 Uhr: Skifliegen heute, Qualifikation Vikersund, Männer

Fernsehen: ---

Livestream: Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (alle kostenpflichtig)

16.35 Uhr: Skifliegen heute, Raw Air Series der Männer, Vikersund, 1. und 2. Durchgang und Finale (3. Durchgang)

Fernsehen: live im ZDF (ab 16.35 Uhr), auf Eurosport 1 (ab 16.25 Uhr) und auf ORF 1 (ab 16.20 Uhr)

Livestream: ZDF Sportstudio live (Mediathek, kostenlos), Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (alle kostenpflichtig)

Skifliegen im kostenlosen Stream live: Quali in Vikersund und Finale der Raw Air Serie 2025

Wer bereits die Qualifikation der Männer fürs Finale der Raw Air Serie 2025 heute am Sonntag (16. März) sehen möchte, benötigt den Eurosport-Livestream auf den kostenpflichtigen Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.

Den anschließenden Wettkampf im Skifliegen in Vikersund zeigen die Eurosport-Online-Streams ebenso live. Einen kostenlosen Livestream von den drei Durchgängen heute Nachmittag gibt es außerdem beim ZDF im Internet unter https://www.zdf.de/sport/sport-im-zdf-livestream-live-100.html

Vikersund: Skifliegen heute live im TV und der Fernseh-Mediathek am Sonntag

Skifliegen heute (16.03.2025) der Herren in Planica wird live und kostenlos im TV gezeigt. Das ZDF ist am Sonntagnachmittag mit dem „Sportstudio live“ am Start. Zuvor wird hier unter anderem Ski alpin in Hafjell und Biathlon auf der Pokljuka gezeigt.

Ab 16.35 Uhr gibt es dann das Finale von der Raw Air Serie 2025 live und kostenlos im Free-TV im ZDF. Die Raw Air Tour ist eine Skisprung-Serie, die in Norwegen als Gegenstück zur Vierschanzentournee ins Leben gerufen wurde. Heute auf dem Vikersundbakken gibt es ab 16.35 Uhr zunächst den ersten Durchgang mit 30 Springern. Im zweiten Durchgang ab 17.15 Uhr bleiben noch 20 Skispringer übrig, ehe das große Finale ab 18 Uhr mit dem 3. Durchgang bei Skifliegen in Vikersund heute steigt.

Das ZDF überträgt alle drei Durchgänge heute live im TV. Von der größten Skiflugschanze melder sich ZDF-Moderatorin Lena Kesting. Kommentator heute ist Stefan Bier. Der Skisprung-Experte im Zweiten ist Ex-Springer Severin Freund.

Auch Eurosport 1 und ORF 1 übertragen das Skifliegen aus Vikersund der Männer heute am Sonntag live und in voller Länge. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist in Teilen des Allgäus und Bayerns frei und kostenlos empfangbar.