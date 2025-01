So sehen Sie die Skisprung-Quali in Bischofshofen heute live im TV und Stream

Live im TV, Stream und in der Mediathek steht das Finale der legendären Vierschanzentournee im Skispringen an. Nach Innsbruck ist vor Bischofshofen. Das finale Springen mit Qualifikation in Bischofshofen findet auf der Paul-Außerleitner-Schanze statt. Kann die deutsche Hoffnung Pius Paschke nach seinem vierten Platz in Innsbruck aufs Treppchen springen? Alle wichtigen News rund um die Vierschanzentournee gibt es auch in unserem Liveticker. Hier sehen Sie das Finale der Vierschanzentournee aus Bischofshofen live im TV und Stream.

Wann kommt das Skispringen aus Bischofshofen im Fernsehen? Wann beginnt die Übertragung und wie ist das Programm? Hier sind alle Informationen zur Übertragung der Vierschanzentournee 2024/25 aus Bischofshofen im Free-TV und in der Mediathek.

Vierschanzentournee 2024/25: Wer zeigt das Skispringen in Garmisch-Partenkirchen im TV?

ARD und ZDF zeigen auch 2024/2025 die gesamte Tournee abwechselnd im Free-TV. Während 2024/25 die ARD die Springen in Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck überträgt, zeigt das ZDF die Wettkämpfe in Oberstdorf und Bischofshofen. Hier die Termine der Fernseh-Übertragung aus Garmisch-Partenkirchen im Überblick.

Auch Eurosport zeigt alle Wettbewerbe live im Free-TV. Dank einer Kooperation sehen Fans des Wintersports den Wettbewerb aus Garmisch außerdem live beim kostenpflichtigen Streaminganbieter DAZN.

Skispringen in Bischofshofen live: Uhrzeit, Sender, Übertragung im TV und Stream

Dienstag, 5.11.22025 - Vierschanzentournee: Qualifikation in Bischofshofen live im TV und Stream

16.30 Uhr: Skispringen – Qualifikation zum 4. Springen der Vierschanzentournee 2024/25 in Bischofshofen

Fernsehen: live im ZDF (ab ca. 16.20 Uhr), auf Eurosport 1 (ab 16.15 Uhr) und ORF 1 (ab 16.15 Uhr)

Livestream: ZDF-Sportstudio live (kostenlos) und im Eurosport-Livestream

Montag, 6.1.2025 - Vierschanzentournee: Skispringen heute an Heilige drei Könige in Bischofshofen live im TV und Stream

16.30 Uhr: Skispringen heute – Erster Wertungsdurchgang beim 4. Springen der Vierschanzentournee 2024/25 in Bischofshofen

Fernsehen: live im ZDF (ab ca. 16 Uhr), auf Eurosport 1 (ab 16 Uhr) und ORF 1 (ab 16 Uhr)

Livestream: ZDF-Sportstudio live (kostenlos) und im Eurosport-Livestream

Übertragung: Skispringen in Bischofshofen live im ZDF mit Experte

Das vierte und letzte Springen der Vierschanzentournee überträgt „sportstudio live“ im Programm der Wintersport-Tage im ZDF-Fernsehen.

Neben Skispringen werden dabei am langen Wochenende um Heilige drei Könige auch das Skispringen der Frauen aus Villach und der Rodel-Weltcup live im TV gezeigt. Skisprung-Experte im ZDF ist Severin Freund.

Icon Galerie 15 Bilder Traumwetter und Top-Stimmung bei den Fans in Oberstdorf. Hier gibt es die schönsten Bilder aus der Arena von den Zuschauern bei der Vierschanzentournee.

Vierschanzentournee: Das Finale in Bischofshofen

Die Vierschanzentournee 2024/2025 ist fest in österreichischer Hand. Bei allen drei Springen in Oberstdorf, Garmisch und Innsbruck landeten jeweils drei Österreicher auf dem Treppchen. In der Gesamtwertung liegt Stefan Kraft mit 887 Punkten minimal vor Jan Hörl (ebenfalls 887 Punkte) und Daniel Tschofenig (886 Punkte). Bester Deutscher ist Pius Paschke auf dem sechsten Platz mit 848 Punkten.