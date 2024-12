So sehen Sie das Skispringen der Damen in China live im TV und Stream

Läuft am Samstag Skispringen im TV? In Zhangjiakou in China greifen live im Fernsehen, der Mediathek und im Stream am Samstag (14.12.2024), die Damen im Skisprung-Weltcup 2024/25 an. Am Vormittag startet der Wettkampf von der Normalschanze (HS 106).

Am Samstag gibt es das Einzelspringen der Frauen live im Fernsehen zu sehen. Für die deutschen Skispringerinnen heißt es, die gute Form aus dem Weltcup-Auftakt im norwegischen Lillehammer zu bestätigen. Die beiden Stars Katharina Schmid aus dem Allgäu und Selina Freitag, die aktuell auch den Gesamtweltcup anführen, überzeugten auf ganzer Linie. Auch im Team-Springen in Lillehammer landeten die beiden gemeinsam mit Andreas Wellinger und Pius Paschke auf dem ersten Platz.

Skispringen vor der Vierschanzentournee

In gut drei Wochen startet dann die Vierschanzentournee als Live-Übertragung im Stream und TV. Das erste Tournee-Springen in Oberstdorf am 29.12.2024 ist längst ausverkauft.

Wird Skispringen heute im Fernsehen gezeigt? Um wie viel Uhr wird heute Skispringen übertragen? Gibt es einen kostenlosen Live-Stream zum Skispringen heute? Hier die Antworten.

Skispringen am Samstag live in China der Frauen: Sender, TV-Termine, Zeitplan, Stream und Mediathek

Samstag, 14.12.2024 - Skispringen: Einzel, Damen in Zhangjiakou/China

10 Uhr: Skispringen der Damen aus Zhangjiakou (1. und 2. Durchgang)

Fernsehen: live im ZDF (ab 10.30 Uhr), auf Eurosport 2 und ORF 1 (nur Highlights ab 11 Uhr)

Livestream: ZDF Sportstudio Mediathek live (kostenlos), im Eurosport-Livestream auf Discovery+, Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Sonntag, 15.12.2024 - Skispringen: Einzel, Damen in Zhangjiakou/China

10 Uhr: Skispringen der Damen aus Zhangjiakou (1. und 2. Durchgang)

Fernsehen: ZDF (17 Uhr, nur Highlights) und live auf Eurosport 2 (ab 9.50 Uhr)

Livestream: Eurosport-Livestream auf Discovery+, Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Skispringen aus China am Samstag live im Fernsehen, Mediathek und Internet-Stream

Das Skispringen der Damen in Zhangjiakou am Samstag wird zum Teil live und kostenlos im Free-TV im ZDF und auf Eurosport gezeigt. In Österreich überträgt der ORF das Springen aus Zhangjiakou 2024 nur sehr eingeschränkt. Am Samstag zeigt der österreichische Sender nur eine Zusammenfassung des Skispringens der Frauen aus China.

In Deutschland bietet das ZDF und auch Eurosport zumindest teilweise eine Live-Übertragung der Springen aus China an. Am Samstag zeigt das ZDF den 1. und 2. Durchgang der Skispringerinnen live im Fernsehen. Auch auf Eurosport 2 können die Springen live verfolgt werden. Am Sonntag hingegen hat im ZDF der Ski Alpin Weltcup der Herren Vorrang. Eurosport 2 überträgt das Springen der Damen aus Zhangjiakou jedoch erneut live im TV.

Die Livestreams von den Skispringen der Damen in Zhangjiakou (China) gibt es in der Internet-Mediathek des ZDF sowie via Eurosport auf den kostenpflichtigen Streaming-Diensten Discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.

Skisprung-Weltcup in China live – wer sind die Favoriten?

Nach einem gelungenen Saisonauftakt im norwegischen Lillehammer wollen die deutschen Skispringerinnen an ihre guten Leistungen anknüpfen. Allen voran die Allgäuerin Katharina Schmid, die auch die Gesamtwertung im Weltcup anführt. Auch Selina Freitag darf sich Hoffnung auf den Sieg machen.

Gefährlich werden könnte den Deutschen jedoch die Slowenin Nika Prevc. Die 19-Jährige sprang in Lillehammer beim ersten Einzelspringen auf den ersten Platz. Aber auch die Österreicherin Lisa Eder ist gut in die Saison gestartet. Beim zweiten Einzelspringen in Lillehammer belegte sie den dritten Rang. Zu rechnen ist aber auch immer mit den Norwegerinnen.