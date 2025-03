Hier sehen Sie Skispringen am Holmenkollen heute live im TV und Stream

Kommt heute Skispringen im TV? Aus Oslo werden heute am Donnerstag (13.3.2025) die ersten Wettkämpfe der RAW Air Serie 2025 der Skispringerinnen und Skispringer live im Fernsehen übertragen. Auch im kostenlosen Livestream und den Mediatheken der TV-Sender wird Skispringen live vom Holmenkollen gezeigt.

In Norwegen sind dabei ab heute die Damen und Herren bei der RAW Air Serie gefordert - es gibt einen straffen Zeitplan. In der Übertragung im Free-TV und Stream gibt es heute jeweils ein Springen der Frauen und Männer. Die Raw Air ist eine Skisprung-Serie, die in Norwegen als Gegenstück zur Vierschanzentournee ins Leben gerufen wurde. Der Austragungsort birgt aktuell Brisanz: Nach dem Betrugsskandal bei der Ski-WM in Trondheim um manipulierte Anzüge stehen Norwegens Skispringer derzeit besonders im Fokus.

Wann läuft Skispringen? Hier die aktuellen News zur TV-Übertragung und Live-Stream des Raw-Air-Skispringens in Oslo/Holmenkollen 2025 heute am Donnerstag.

Skispringen live am Holmenkollen in Oslo 2025: Sender, TV-Termine, Stream und Mediathek heute am Donnerstag

Donnerstag, 13.3.2025 - Skispringen der Damen: Weltcup in Oslo heute, RAW Air

12 Uhr: Skispringen heute, Weltcup der Frauen am Holmenkollen, Großschanze

Fernsehen: live im ZDF (nur 2. Durchgang ab 12.50 Uhr), zeitversetzt auf Eurosport 1 (ab 13.13 Uhr)

Livestream: ZDF Sportstudio live (Mediathek, kostenlos, 2. Durchgang), Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (alle kostenpflichtig)

Donnerstag, 13.3.2025 - Skispringen der Herren: Weltcup in Oslo heute, RAW Air

17 Uhr: Skispringen heute, Weltcup der Herren in Oslo am Holmenkollen, Großschanze

Fernsehen: live im ZDF (ab 16.50 Uhr), live auf Eurosport 1 (ab 17.01 Uhr) und auf ORF 1 (ab (16.50 Uhr)

Livestream: ZDF Sportstudio live (Mediathek, kostenlos, 2. Durchgang), Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (alle kostenpflichtig)

Oslo: Skispringen heute live im TV - Fernseh-Übertragungen vom Holmenkollen

Die Skispringen der Raw Air Serie der Männer und Frauen vom Holmenkollbakken in Oslo werden heute live und kostenlos im Free-TV gezeigt. Am Donnerstag gibt es im Free-TV im ZDF allerdings nur den 2. Durchgang der Frauen ab 12.50 Uhr live im linearen Fernsehen im ZDF Sportstudio zu sehen. Eike Papsdorf kommentiert das Frauen-Skispringen in Oslo. Eurosport 1 überträgt nach Biathlon und Ski alpin ab 13.13 Uhr zeitversetzt das Wichtigste vom ersten Weltcup-Springen der Damen auf der Großschanze am Holmenkollen.

Das Auftakt-Springen der Herren bei der RAW Air Serie 2025 in Oslo am Nachmittag läuft dann live und in voller Länge auf allen bekannten TV-Sendern. Ab 16.50 Uhr meldet sich die ZDF-Skisprung-Crew live von der Schanze in Norwegen. Moderatorin Lena Kesting führt durchs Programm vom Männer-Skispringen. Kommentator ist wie bei der Vierschanzentournee beim ZDF Stefan Bier. Der Skisprung-Experte im Zweiten ist Ex-Springer Severin Freund.

Auch Eurosport 1 zeigt den 1. und 2. Durchgang vom Skispringen heute am Holmenkollen live im Fernsehen. Der Sender ist in weiten Teilen im deutschen Kabel-TV zu empfangen.

Eine deutschsprachige Fernseh-Übertragung vom Männer-Skispringen heute in Norwegen gibt es auch auf ORF 1. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist in Teilen des Allgäus und Bayerns frei und kostenlos empfangbar.

Skispringen in Oslo heute im kostenlosen Stream live

Einen kostenlosen Livestream vom Skispringen heute am Donnerstag (13. März 25) der Damen und Herren gibt es beim ZDF im Internet unter https://www.zdf.de/sport/sport-im-zdf-livestream-live-100.html sowie via Eurosport auf den kostenpflichtigen Streaming-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.