Hier sehen Sie Skispringen am Samstag der Männer und Frauen live im TV und Stream

Wann kommt heute Skispringen im TV? Live in der Übertragung im Fernsehen, im kostenlosen Stream und in der Mediathek startet in Lake Placid heute am Samstag (8.2.2025) der Skisprung-Weltcup 2025. Vom Lake Placid Olympic Jumping Complex wird live das Skispringen der Herren am Nachmittag, der Weltcup der Damen am Abend und in der Nacht das Mixed-Team-Skispringen gezeigt.

Insgesamt gibt es heute also dreimal Skispringen live im TV, Stream oder in den Mediatheken. Bereits gestern startete das gemeinsame Skisprung-Weltcup-Wochenende von Frauen und Männern mit den ersten Wettkämpfen in den USA. Bei den Damen verpassten die deutschen Skispringerinnen im ersten Einzelwettkampf knapp das Podest. Bei den Herren gab es am späten Abend die Qualifikation.

Wer überträgt heute Skispringen? Wann ist Skispringen in Lake Placid? Hier Aktuelles zum Schedule des Skisprung-Weltcups 2025 der Frauen und Männer in Lake Placid live im Free-TV, kostenlosen Stream und in der Mediathek heute am Samstag und am Sonntag.

Skispringen heute live in Lake Placid - Männer, Frauen und Mixed Team: TV-Sender, Zeitplan am Samstag, Stream und Mediathek 2025

Samstag, 8.2.2025 - Skispringen heute in Lake Placid, Männer Weltcup Einzel

16 Uhr: Skispringen live, Lake Placid, Herren Einzel, 1. und 2. Durchgang

Fernsehen: live in der ARD (“Das Erste“, ab 15.45 Uhr), live auf Eurosport 1 (ab 15.27 Uhr) und auf ORF 1 (ab 15.15 Uhr)

Livestream: ARD Sportschau live Mediathek (kostenlos), Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (alle kostenpflichtig)

Samstag, 8.2.2025 - Skispringen live in Lake Placid heute, Damen Weltcup Einzel

20.30 Uhr: Skispringen Damen live, Lake Placid, Damen Einzel, 1. und 2. Durchgang (zweiter Wettbewerb)

Fernsehen: live auf Eurosport 1 (ab 20.18 Uhr), live auf ORF SPORT+ (in Deutschland nicht frei empfangbar)

Livestream: ARD Sportschau live Mediathek (ab 20.30 Uhr, kostenlos), Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (ab 20.20 Uhr, alle kostenpflichtig)

Samstag, 8.2.2025 - Skispringen Mixed Team aus Lake Placid heute live

23 Uhr: Skispringen heute live, Mixed Team in Lake Placid/USA, 1. und 2. Durchgang

Fernsehen: live auf Eurosport 1 (ab 22.45 Uhr), zeitversetzt + 2. Durchgang Skispringen live auf ORF 1 (ab 23.26 Uhr)

Livestream: ARD Sportschau live Mediathek (ab 23 Uhr, kostenlos), Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (ab 20.20 Uhr, alle kostenpflichtig)

Skispringen Lake Placid heute live im kostenlosen Stream und in der Mediathek

Wer alles vom Skispringen heute am Samstag (08.02.25) aus Lake Placid sehen will, ist bei den Mediatheken der TV-Sender und im Internet-Livestream am besten aufgehoben: Die ARD Sportschau bietet einen kostenlosen Livestream vom Skispringen heute der Männer, der Frauen und vom Mixed-Team-Springen im Internet unter sportschau.de/streams. Auch Eurosport überträgt alle drei Wettbewerbe vom MacKenzie Intervale Ski Jumping Complex am Samstag auf den kostenpflichtigen Streaming-Diensten discovery+, Joyn und DAZN.

Skispringen live im TV: Lake-Placid-Springen der Damen und Herren heute in der Übertragung im Fernsehen

Skispringen heute live aus Lake Placid 2025 wird kostenlos im Free-TV gezeigt. Wer alle drei Wettkämpfe heute am Samstag (8. Februar 2025) live und kostenfrei im TV sehen will, muss auf den Sender Eurosport 1 schalten. Hier werden der Skisprung-Weltcup heute der Herren aus Lake Placid, der zweite Wettbewerb der Frauen am Abend und später das gemischte Teamspringen live und in voller Länge gezeigt.

Die ARD überträgt aus Lake Placid heute am Samstag nur das Skispringen der Männer am Nachmittag live im linearen TV im Wintersport-Programm der ARD Sportschau live. Kommentator aus dem US-Bundesstaat New York ist Tom Bartels. Das Frauen-Skispringen und der Mixed-Team-Wettkampf am Abend laufen in der Übertragung im Internet-Livestream der ARD Sportschau.

Eine deutschsprachige Fernseh-Übertragung des Skispringen 2025 der Herren in Lake Placid gibt es heute Nachmittag auch auf ORF 1. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist in Teilen des Allgäus und Bayerns frei und kostenlos empfangbar. Das Frauen-Skispringen am Abend wird im österreichischen TV auf dem hier kaum empfangbaren Programm ORF SPORT+ gezeigt. Beim gemischten Mannschafts-Skispringen am späten Abend steigt ORF 1 dann wieder ein, sendet ab 23.26 Uhr die Highlights des 1. Durchgangs und den 2. Durchgang live aus Lake Placid.

Morgen am Sonntag findet zum Abschluss des Skisprung-Weltcup 2025 noch ein zweites Einzelspringen der Herren auf dem Lake Placid Olympic Jumping Complex live im Free-TV, Stream und in der Mediathek statt.