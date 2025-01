Hier sehen Sie das Skispringen in Innsbruck heute live im TV und Stream

Wann ist heute Skispringen im TV? Live aus Innsbruck gibt es heute am Samstag (4.1.2025) das dritte Springen der Vierschanzentournee 2024/25. Beide Durchgänge des Skispringens heute vom Bergisel in Tirol werden live und kostenlos im Fernsehen, Livestream und in der Mediathek gezeigt. Hier alle aktuellen Infos zu Zeitplan und Programm.

Die Fernseh-Übertragung aus Innsbruck startet heute Mittag live im Free-TV, Stream und in den Mediatheken der Sender. Von der Bergiselschanze (HS 130) geht es zunächst im 1. Durchgang in Zweier-Paarungen ins dritte Vierschanzentourneespringen. Im Anschluss findet das Finale der besten 30 Springer statt. Beim Auftakt in Oberstdorf vergangenen Sonntag siegte der Österreicher Stefan Kraft, beim Neujahrsspringen in Garmisch gewann sein Landsmann Daniel Tschofenig und übernahm die Tournee-Führung. Können die deutschen Skispringer heute in Innsbruck die Stimmung drehen und zurückschlagen?

Wann beginnt das Skispringen in Innsbruck? Wer überträgt heute die Vierschanzentournee? Wann kommt Skispringen im TV? Hier Aktuelles zum Skispringen in Innsbruck heute live im TV, Stream und in der Mediathek.

Vierschanzentournee: Skispringen heute im TV in Innsbruck - Live-Übertragung: TV-Sender, Zeitplan, Stream und Mediathek

Samstag, 4.1.2025 - Vierschanzentournee heute: Skispringen in Innsbruck live im TV

13.30 Uhr: Skispringen in Innsbruck der Männer (1. und 2. Durchgang) heute - 3. Springen der Vierschanzentournee 2024/25

Fernsehen: live in der ARD (ab 13.20 Uhr), auf Eurosport 1 (ab 13.30 Uhr) und ORF 1 (ab 13.25 Uhr)

Livestream: ARD Sportschau live Mediathek (kostenlos), Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (alle kostenpflichtig)

Freitag, 3.1.2025 - Skispringen der Herren in Innsbruck, Qualifikation

13.30 Uhr: Qualifikation für das dritte Skispringen der Vierschanzentournee der Herren in Innsbruck

Fernsehen: live in der ARD (“Das Erste“, ab ca. 13.15 Uhr), auf Eurosport 1 (ab 13.11 Uhr) und ORF 1 (ab 13.15 Uhr)

Livestream: ARD Sportschau live Mediathek (kostenlos), Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (alle kostenpflichtig)

Innsbruck: Skispringen live im TV heute und in der Fernseh-Mediathek

Skispringen heute live aus Innsbruck wird live und kostenlos im Free-TV gezeigt. Sowohl die ARD (“Das Erste“), als auch Eurosport sind beim dritten Tourneespringen heute am Samstag (4.1.25) am Start. Dabei werden sowohl der erste als auch der zweite Durchgang vom Skispringen live und in voller Länge gezeigt. Der TV-Sender Eurosport ist nicht überall im Kabel empfangbar.

Eine deutschsprachige TV-Übertragung vom 4-Schanzen-Tournee-Skispringen in Innsbruck gibt es auch auf ORF 1. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist in Teilen des Allgäus und Bayerns frei und kostenlos empfangbar und überträgt heute vom Bergisel den Wettkampf.

Icon Vergrößern Live im Free-TV, Stream und in der Mediathek richten sich die Augen auch in Innsbruck auf den Führenden der Gesamtwertung der Vierschanzentournee - den Österreicher Daniel Tschofenig. Foto: Daniel Karmann, dpa Icon Schließen Schließen Live im Free-TV, Stream und in der Mediathek richten sich die Augen auch in Innsbruck auf den Führenden der Gesamtwertung der Vierschanzentournee - den Österreicher Daniel Tschofenig. Foto: Daniel Karmann, dpa

Übertragung: Skispringen in Innsbruck live in der ARD - das ist die Experten-Crew

In der ARD-Sportschau ist ein bekanntes Skisprung-Gesicht Experte für die Weltcup-Skispringen und bei der Vierschanzentournee: Sven Hannawald gibt seine Einschätzungen ab. Moderatorin beim Skispringen in der ARD Sportschau ist Lea Wagner. Der Kommentator des Skispringen heute ist Tom Bartels.

Innsbruck: Skispringen heute im Livestream und in der Mediathek

Das Innsbruck-Skispringen heute am Samstag gibt es kostenlos im Livestream im Internet bei der ARD Sportschau sowie via Eurosport auf den kostenpflichtigen Streaming-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.

Icon Galerie 15 Bilder Traumwetter und Top-Stimmung bei den Fans in Oberstdorf. Hier gibt es die schönsten Bilder aus der Arena von den Zuschauern bei der Vierschanzentournee.

Skispringen in TV und Stream: Wie ist der Zeitplan der Vierschanzentournee in Innsbruck?

Die deutschen Skispringer haben auch in der Qualifikation am Freitag zum Bergiselspringen in Innsbruck nicht mit den Besten mithalten können. Der Oberstdorfer Philipp Raimund belegte als stärkster Athlet aus dem Team von Bundestrainer Stefan Horngacher mit einem Sprung auf 124,5 Meter den siebten Platz. Der im Gesamtweltcup zweitplatzierte Pius Paschke landete mit einem ebenso weiten Versuch auf den achten Rang. Den Sieg sicherte sich der Österreicher Jan Hörl.

Das ist das Wettkampf-Programm in Innsbruck heute:

Samstag, 4. Januar 2025, 12 Uhr: Probedurchgang

Samstag, 4. Januar 2025, 13.30 Uhr: 1. Wertungsdurchgang

Samstag, 4. Januar 2025, anschließend: Finale und Siegerehrung

Icon Vergrößern Zum Haare und Mütze raufen: Nach den dominanten Vorstellungen im Skisprung-Weltcup ist die Form von Pius Paschke ausgerechnet zur Vierschanzentournee weg. Können die DSV-Adler live im TV, Stream und Mediathek bei den Skispringen in Innsbruck und Bischofshofen noch mal angreifen? Foto: Daniel Karmann, dpa Icon Schließen Schließen Zum Haare und Mütze raufen: Nach den dominanten Vorstellungen im Skisprung-Weltcup ist die Form von Pius Paschke ausgerechnet zur Vierschanzentournee weg. Können die DSV-Adler live im TV, Stream und Mediathek bei den Skispringen in Innsbruck und Bischofshofen noch mal angreifen? Foto: Daniel Karmann, dpa