So sehen Sie Skispringen der Frauen aus Lahti heute live im TV und Stream

Wann kommt heute Skispringen im TV? Live in der Übertragung im Fernsehen, im kostenlosen Stream und in der Mediathek startet in Lahti heute am Donnerstag (20.3.2025) der vorletzte Wettkampf im Skisprung-Weltcup 2025 der Damen. Für die Frauen steht heute Nachmittag in Finnland von der großen Salpausselkä-Skischanze (HS 130) zunächst die Qualifikation auf dem Programm. Im Anschluss folgt laut Zeitplan dann das erste von zwei Nacht-Skispringen in Lahti zum Abschluss des Damen-Weltcups 2024/25.

Der Slowenin Nika Prevc ist bei den beiden letzten Skispringen der Sieg im Gesamt-Weltcup nicht mehr zu nehmen. Dahinter liegen die beiden deutschen Skispringerinnen Selina Freitag und Katharina Schmid. Für die Allgäuerin Schmid könnten die Springen bei den Lahti Ski Games 2025 unter Umständen die letzten in ihrer Karriere sein. Entweder nach dieser Saison oder nach dem Olympia-Winter 2026 möchte Deutschlands erfolgreichste Skispringerin aufhören. «Ich werde mir die Zeit nach dem Winter nehmen und alles überdenken. Dann werde ich entscheiden, ob ich Olympia noch mache», sagte Schmid, die ihre größten Erfolge noch mit dem Nachnamen Althaus vor ihrer Hochzeit feierte.

Wer überträgt heute Skispringen? Hier Aktuelles zur TV-Übertragung des Skisprung-Weltcups 2025 der Frauen in Lahti live im Free-TV, kostenlosen Stream und in der Mediathek heute Donnerstag.

Skispringen live der Damen in Lahti 2025: Sender, TV-Termine, Stream und Mediathek heute am Donnerstag

16.10 Uhr: Skispringen heute, Qualifikation der Frauen in Lahti, Großschanze

Fernsehen: ---

Livestream: ---

17.10 Uhr : Skispringen Damen heute live, Einzel in Lahti, 1. und 2. Durchgang

Fernsehen: live auf Eurosport 1 (ab 17.27 Uhr)

Livestream: ARD Sportschau live (Mediathek, ab 17.10 Uhr), Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (alle kostenpflichtig, ab 17 Uhr)

Lahti: Skispringen heute der Damen live im Internet-Stream und der Mediathek

Wer das Skispringen der Damen in Finnland heute am Donnerstag (20.03.2025) live sehen möchte, wird im Internet fündig. Dort bietet die ARD einen kostenlosen Livestream vom Skispringen in Lahti unter sportschau.de/streams. Skispringen heute live im Stream der ARD Sportschau kommentiert Philipp Sohmer ab 17.10 Uhr.

Auch Eurosport streamt das Frauen-Skispringen aus Lahti heute live via der kostenpflichtigen Streaming-Dienste discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN. Der englischsprachige Stream startet bereits um 17 Uhr, der deutschsprachige Stream beginnt mit der TV-Übertragung etwas später gegen 17.27 Uhr.

Skispringen live im TV: Frauen-Einzel in Lahti heute am Donnerstag im Fernsehen

Von der Skischanze in Lahti wird heute live das Skispringen der Frauen zum Start des letzten Weltcups 2024/25 gezeigt. Bei den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern gibt es im linearen TV heute am Donnerstag (20. März) allerdings keine Übertragung des Damen-Skispringens aus Lahti. Die ARD zeigt den ersten Einzel-Wettbewerb heute ausschließlich online im Livestream und in der Mediathek.

Wer dennoch Skispringen heute im Free-TV sehen möchte, kann dies ab 17.27 Uhr im Programm von Eurosport 1 tun. Der Sender bietet mit leicht verspätetem Start eine kostenlose Free-TV-Übertragung des Damen-Skispringen heute. Dann werden der erste und der zweite Durchgang vom Skispringen live aus Lahti gezeigt. Der TV-Sender Eurosport ist nicht überall im Kabel empfangbar.

ORF 1, das erste Programm des Österreichischen Rundfunks, überträgt heute am Donnerstag kein Skispringen live.