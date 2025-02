Hier sehen Sie Skispringen in Lake Placid heute live im TV und kostenlosen Stream

Wann wird das Skispringen in Lake Placid übertragen? Live im Free-TV, kostenlosen Stream und in der Mediathek steht ab heute (7.2.2025) der Skisprung-Weltcup in Lake Placid in den USA auf dem Programm. Los geht die TV-Übertragung im Fernsehen und Livestream am Freitag mit dem Einzel-Springen der Damen.

Am späten Abend deutscher Uhrzeit hält der Zeitplan dann dann die Qualifikation der Herren für den Einzel-Wettkampf morgen am Samstag (8.2.25) in Lake Placid parat. Der Samstag wird geschäftig auf der Großschanze „MacKenzie Intervale Ski Jumping Complex“ im US-Bundesstaat New York: Nach den Männer steht ein weiteres Skispringen der Frauen an. Am späten Abend gibt es außerdem noch einen Mixed-Team-Wettbewerb. Am Sonntag schließt ein weiteres Springen der Herren das Weltcup-Wochenende in Lake Placid 2025 ab.

Wann ist Skispringen in Lake Placid? Wo läuft Skispringen im TV? Hier Aktuelles zum Skisprung-Weltcup 2025 der Frauen und Männer in Lake Placid live im Free-TV, kostenlosen Stream und in der Mediathek.

Skispringen live heute in Lake Placid - Damen und Herren: TV-Sender, Zeitplan, Stream und Mediathek 2025

Freitag, 7.2.2025 - Skispringen heute in Lake Placid, Damen Einzel-ettbewerb

15.20 Uhr: Skispringen live, Lake Placid, Frauen Einzel

Fernsehen: live in der ARD (“Das Erste“, ab 15.10 Uhr), live auf Eurosport 1 (ab 15.27 Uhr) und auf ORF 1 (ab 15.15 Uhr)

Livestream: ARD Sportschau live Mediathek (kostenlos), Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (alle kostenpflichtig)

23 Uhr: Skispringen, Qualifikation Herren in Lake Placid

Fernsehen: zeitversetzt auf Eurosport 1 (ab 0.09 Uhr)

Livestream: ARD Sportschau live (Mediathek, kostenlos, ab 23 Uhr), Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (kostenpflichtig, alle Streams ab 22.50 Uhr)

Lake Placid: Skispringen live im TV und in der Fernseh-Mediathek der Damen und Herren

Skispringen heute live aus Lake Placid 2025 wird kostenlos im Free-TV gezeigt. Die ARD überträgt den Einzelwettkampf der Damen am Freitagnachmittag (7. Februar 25) live im Free-TV.

Auch der Sender Eurosport 1 zeigt das Frauen-Skispringen heute aus Lake Placid live, kostenlos und in voller Länge. Der Sender ist fast überall im Kabel frei zu empfangen.

Eine deutschsprachige Fernseh-Übertragung des Skispringen 2025 der Damen in Lake Placid gibt es auch auf ORF 1. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist in Teilen des Allgäus und Bayerns frei und kostenlos empfangbar.

Die Qualifikation der Männer am späten Abend deutscher Zeit gibt es dann nicht live im Fernsehen, sondern nur in den Livestreams. Eurosport 1 überträgt am Samstag ab 0.09 Uhr immerhin zeitversetzt die Quali der Herren.

Skispringen im kostenlosen Stream und in der Mediathek aus Lake Placid heute

Einen kostenlosen Livestream vom Skispringen heute der Frauen und Männer vom Lake Placid Olympic Jumping Complex gibt es im Internet unter sportschau.de/streams sowie via Eurosport auf den kostenpflichtigen Streaming-Diensten discovery+, Joyn und DAZN.