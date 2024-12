Hier sehen Sie das Skispringen aus Titisee am Sonntag live im TV und Stream

Wann kommt heute Skispringen im TV? Beim Weltcup aus Titisee-Neustadt wollen auch heute am Sonntag (15.12.2024) live im TV, Stream und in der Mediathek die deutschen Skispringer in der Erfolgsspur bleiben. Die Übertragung im Wintersport-Programm der Fernsehstationen zeigt auch heute den 1. und 2. Durchgang vom Skispringen im Schwarzwald live und kostenlos.

Von der Hochfirstschanze in Titisee geht es heute am Sonntag in einem Einzelspringen der Herren nochmals um Weltcup-Punkte. Die DSV-Adler zeigten sich bereits beim Auftakt am Freitag im Superteam-Wettbewerb von ihrer besten Seite. Gesamtführender Pius Paschke und Andreas Wellinger siegten im Mannschaftswettkampf vor den Österreichern und Norwegen. Am Samstag legte der aktuelle Überflieger Paschke noch mal einen drauf und siegte in überlegener Manier beim ersten Einzel-Skispringen in Titisee-Neustadt.

In exakt zwei Wochen startet in Oberstdorf die Vierschanzentournee als Live-Übertragung im Stream und TV - und sollten die Deutschen ihre Form bewahren, könnte der Traum vom ersten Tournee-Sieg seit Sven Hannawald diesmal wahr werden. Das erste Tournee-Springen in Oberstdorf am 29.12.2024 ist längst ausverkauft.

Kommt heute Skispringen? Wann wird Skispringen gezeigt? Hier alle aktuellen Infos zum Skisprung-Weltcup heute live im TV, Stream und der Mediathek aus Titisee-Neustadt 2024.

Skispringen heute im TV in Titisee-Neustadt - Live-Übertragung: TV-Sender, Zeitplan, Stream und Mediathek

Sonntag, 15.12.2024 - Skispringen heute der Herren in Titisee-Neustadt

14.30 Uhr: Qualifikation für das Skispringen der Herren in Titisee heute

Fernsehen: -

Livestream: Eurosport-Livestream auf Discovery+, Joyn oder DAZN (kostenpflichtig)

16 Uhr: Skispringen der Männer heute aus Titisee-Neustadt (1. und 2. Durchgang)

Fernsehen: live im ZDF (ab 16 Uhr), auf Eurosport 1 (ab 15.35 Uhr) und bei ORF 1 (ab 15.50 Uhr)

Livestream: ZDF Sportstudio live Mediathek (kostenlos), Eurosport-Livestream auf Discovery+, Joyn oder DAZN (alle kostenpflichtig)

Samstag, 14.12.2024 - Skispringen Männer in Titisee-Neustadt

14.30 Uhr: Qualifikation für das Skispringen der Herren in Titisee

Fernsehen: -

Livestream: Eurosport-Livestream auf Discovery+, Joyn oder DAZN (kostenpflichtig)

16 Uhr: Skispringen der Männer aus Titisee-Neustadt (1. und 2. Durchgang)

Fernsehen: live im ZDF (ab 15.55 Uhr), auf Eurosport 1 (ab 15.30 Uhr) und bei ORF 1 (ab 15.50 Uhr)

Livestream: ZDF Sportstudio live Mediathek (kostenlos), Eurosport-Livestream auf Discovery+, Joyn oder DAZN (alle kostenpflichtig)

Titisee-Neustadt: Skispringen Männer heute live im TV und der Fernseh-Mediathek

Skispringen heute der Männer in Titisee-Neustadt wird live und kostenlos im Free-TV gezeigt. Sowohl das ZDF, als auch Eurosport 1 sind beim Einzelwettkampf heute am Sonntag (15. Dezember 24) am Start. Dabei werden sowohl der erste als auch der zweite Durchgang vom Skispringen live und in voller Länge gezeigt. Der TV-Sender Eurosport ist nicht überall im Kabel empfangbar.

Eine deutschsprachige TV-Übertragung vom Skispringen heute in Titisee von der Hochfirstschanze gibt es auch auf ORF 1. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist in Teilen des Allgäus und Bayerns frei und kostenlos empfangbar.

Skispringen heute live aus Titisee im Livestream und in der Mediathek

Auch einen Livestream vom Skispringen heute in Titisee gibt es kostenlos im Internet unter https://www.zdf.de/sport/sport-im-zdf-livestream-live-100.html sowie via Eurosport auf den kostenpflichtigen Streaming-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN. In allen Streams werden auch die Biathlon-Staffeln aus Hochfilzen heute am Sonntag gezeigt.

Einen Freund, einen König und ein Bier gibt es übrigens für alle, die sich für die Skisprung-Übertragung im ZDF entscheiden. Für das „Zweite“ moderiert Norbert König aus Titisee, Kommentator ist Stefan Bier. Der ZDF-Skisprung-Experte ist Ex-Springer Severin Freund.

Icon Vergrößern Haben die deutschen Skispringer live im TV, Stream und der Mediathek auch heute am Sonntag in Titisee etwas zu jubeln? Am Freitag siegten Pius Paschke und Andreas Wellinger (r.) im Superteam-Wettbewerb. Gestern triumphierte Paschke im Einzel. Foto: Philipp von Ditfurth, dpa Icon Schließen Schließen Haben die deutschen Skispringer live im TV, Stream und der Mediathek auch heute am Sonntag in Titisee etwas zu jubeln? Am Freitag siegten Pius Paschke und Andreas Wellinger (r.) im Superteam-Wettbewerb. Gestern triumphierte Paschke im Einzel. Foto: Philipp von Ditfurth, dpa

Übertragung: Skispringer um Pius Paschke wollen in Titisee 2024 weiter glänzen

Im Free-TV, Stream und in der Mediathek dürften die deutschen Skisprung-Fans gebannt darauf schauen, ob Pius Paschke beim „Heimspiel“ in Titisee-Neustadt am Sonntag der fünfte Streich gelingt. Paschke hatte in der noch jungen Skisprungsaison bereits drei Weltcupsiege gefeiert - gestern am Samstag kam der vierte Sieg hinzu. Auch am Freitag zeigte der 34-Jährige auf der Hochfirstschanze im Schwarzwald seine aktuell überragende Form. Mit weiten Sprüngen legte er den Grundstein für den klaren Sieg gemeinsam mit Olympiasieger Andreas Wellinger im Super-Team-Wettbewerb.