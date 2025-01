So sehen Sie den Slalom aus Adelboden heute live im TV und im Stream

Live im TV, in der Mediathek und im Stream steht heute am Samstag (11.1.2025) der Weltcup-Slalom der Herren in Adelboden auf dem Programm. Die Übertragung im Free-TV und im kostenlosen Stream beginnt mit dem 1. Slalom-Durchgang heute Vormittag aus der Schweiz.

Ursprünglich hätten laut Zeitplan am Samstag beide Durchgänge des Riesenslaloms am Chuenisbärgli stattfinden sollen. Wegen der ungünstigen Wetterprognose verschoben die Adelboden-Organisatoren aber den Riesentorlauf von Samstag auf Sonntag und zogen den Slalom vor, der heute eher bei schlechteren Bedingungen gefahren werden kann.

Wann ist der Start in Adelboden? Wo läuft Ski-alpin im TV? Hier alle aktuellen News zur Ski-TV-Übertragung heute, Live-Stream und Ausstrahlung in der Mediathek der Männer-Rennen in Adelboden.

Ski Weltcup heute der Herren: Slalom live in Adelboden - Zeitplan 2025, TV-Sender und Stream

Samstag, 11.1.2025 - Herren-Slalom heute in Adelboden live, 1. und 2. Durchgang

10.30 Uhr: Slalom Adelboden heute, Männer, 1. Durchgang

Fernsehen: live im ZDF (ab 10.25 Uhr), auf Eurosport 1 (ab 10.15 Uhr) und auf ORF 1 (ab 10.15 Uhr)

Livestream: ZDF Sportstudio live (Mediathek, kostenlos) und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

13.30 Uhr: Slalom, 2. Durchgang in Adelboden/Schweiz

Fernsehen: live im ZDF (ab 13.20 Uhr), auf Eurosport 1 (ab 13.15 Uhr) und auf ORF 1 (ab 13.15 Uhr)

Livestream: ZDF Sportstudio live (Mediathek, kostenlos) und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Sonntag, 12.1.2025 - Riesenslalom in Adelboden live, 1. und 2. Durchgang

10.30 Uhr: Riesenslalom Adelboden, Männer, 1. Durchgang

Fernsehen: live im ZDF (ab 10.20 Uhr), auf Eurosport 1 (ab 10.30 Uhr) und auf ORF 1 (ab 10.15 Uhr)

Livestream: ZDF Sportstudio live (Mediathek, kostenlos) und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

13.30 Uhr: Riesenslalom, 2. Lauf in Adelboden/Schweiz

Fernsehen: live im ZDF (ab 13.25 Uhr), auf Eurosport 1 (ab 13.05 Uhr) und auf ORF 1 (ab 13.15 Uhr)

Livestream: ZDF Sportstudio live (Mediathek, kostenlos) und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

So sehen Sie das Damen-Rennen heute in St. Anton am Arlberg live im TV und kostenlosen Stream.

Wintersport: Adelboden-Slalom heute - Übertragung im ZDF-Fernsehen und in der TV-Mediathek

Im Free-TV wird aus Adelboden heute am Samstag (11. Januar) der Slalom der Herren live im ZDF gezeigt. Fabian Meseberg ist im ZDF der Ski-alpin-Kommentator, Ex-Rennfahrer Marco Büchel der Experte, Moderatorin ist Amelie Stiefvatter. Auch Eurosport 1 überträgt den Weltcup-Slalom aus der Schweiz heute live im kostenlosen Fernsehen.

Am Sonntag gibt es beide Durchgänge des Riesenslaloms ebenfalls im linearen TV live im ZDF. Bei Eurosport überträgt am Sonntag der Sender Eurosport 2 Wintersport live. Auf dem 1. Programm des Spartensenders laufen die Australian Open im Tennis. Eurosport2 ist nicht überall im Kabel frei und kostenlos empfangbar.

Eine Live-Übertragung der Herren-Skirennen live aus Adelboden gibt es auch beim ORF. ORF 1 zeigt den Slalom vom Chuenisbärgli heute am Samstag und den Riesentorlauf am Sonntag live. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus frei zu empfangen.

Adelboden: Slalom heute live im Stream und in der Mediathek (Ski alpin Weltcup)

Der Slalom aus Adelboden im Ski-Weltcup der Männer heute gibt es außer im TV auch in der Internet-Mediathek des ZDF (Livestream) unter sportstudio.de sowie via Eurosport auf den kostenpflichtigen Streaming-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.

Herren-Slalom in Adelboden: Marco Odermatt vertröstet seine Fans

Etliche Schweizer Fans sind vor dem Weltcup-Wochenende in Adelboden untröstlich. In der Hoffnung, den vierten Adelboden-Triumph in Folge von Ski-Superstar Marco Odermatt live mitzuerleben, ergatterten sie Tickets für den ursprünglich am Samstag terminierten Riesenslalom.

Durch den witterungsbedingten Tausch der Rennen verpassen sie nun die Show des Schweizer Helden. Denn Odermatt fährt nur den Riesenslalom am Sonntag - die Tickets sind aber an den Tag gekoppelt. „Dass kein Tickettausch möglich ist, ist eine Sauerei“, schreibt ein Fan stellvertretend für viele im Internet. Inzwischen war die Aufregung sogar so groß, dass sich Odermatt selbst auf Instagram einschaltete und seine Fans vertröstete.

„Liebe Fans, leider kann der eine oder andere dieses Jahr nicht am Riesenslalom dabei sein. Meine Slalom-Kollegen werden aber am Samstag genau so Gas geben und eine super Stimmung ist in Adelboden sowieso garantiert.“ Die Odermatt-Fans müssen nun am Sonntag live im TV, Stream oder in der Mediathek mitverfolgen, ob dem 27-Jährigen der vierte Adelboden-Sieg in Folge gelingt.

Icon Vergrößern Der Schweizer Marco Odermatt ist anders als im ursprünglichen Adelboden-Zeitplan vorgesehen erst am Sonntag im Riesenslalom live im TV, Stream und in der Mediathek im Einsatz. Foto: Marco Trovati, AP, dpa (Archiv) Icon Schließen Schließen Der Schweizer Marco Odermatt ist anders als im ursprünglichen Adelboden-Zeitplan vorgesehen erst am Sonntag im Riesenslalom live im TV, Stream und in der Mediathek im Einsatz. Foto: Marco Trovati, AP, dpa (Archiv)