Zwölfjährige fast in Tirol erfroren: So können Eltern ihre Kinder beim Skifahren schützen

Es ist ein Horrorszenario für Eltern, die mit ihrem Kind zu einem Skiausflug aufbrechen, das sich in Tirol ereignet hat: Im Skigebiet St. Johanner Bergbahnen wurde ein Mädchen von ihrem Vater als vermisst gemeldet. Zuvor waren der 40 Jahre alte Vater und die 12-jährige Tochter auf der Piste „Rote 2“ talabwärts gefahren, wie die Landespolizeidirektion durch eine Pressemitteilung bekanntgab. Demnach fuhr das Mädchen rund 100 Meter vor ihrem Vater. „Als dieser über eine Kuppe fuhr, verlor er seine Tochter aus den Augen und glaubte, dass sie weiter zum Lift gefahren war“, ist in der Mitteilung zu lesen.

Als der Vater seine Tochter in der Folge nicht finden konnte, suchte er sie auf der Piste und verständigte die Pistenrettung. Erst mehrere Stunden danach fand ein Alpinpolizist das Mädchen rund 200 Meter unterhalb der vom Vater gemeldeten Stelle etwa 15 Meter abseits der Piste in einem Graben, der mit Wasser bedeckt war. „Das Opfer war stark unterkühlt, nicht bei vollem Bewusstsein und hatte mehrere Knochenbrüche sowie ein Polytrauma. Das schwer verletzte Mädchen wurde mit dem NAH C4 in die Klinik Innsbruck geflogen“, gab die Landespolizeidirektion bekannt.

Die Polizei geht davon aus, dass kein Fremdverschulden vorliegt und das Mädchen von der Piste abkam, möglicherweise mit erhöhter Geschwindigkeit. Ein Szenario, das zeigt, wie gefährlich Skifahren sein kann, für Erwachsene, aber im besonderen Maße auch für Kinder. Für Eltern stellt sich die Frage, wie sie ihre Kinder bei einem Ausflug auf die Piste schützen können. Dabei gibt es mehrere Optionen.

Kinder beim Skifahren orten - ein GPS ist hilfreich

Falls es zum Ernstfall kommt, kann eine Technologie helfen, die auch beim Gang in Lawinengebiete empfohlen wird: ein GPS-System. Mittlerweile gibt es zahlreiche GPS-Tracker, die im Zusammenspiel mit einer App funktionieren. Die Kinder können einen Sender beispielsweise in der Tasche haben und ihre Eltern haben die Möglichkeit, ihre Position auf dem Handy zu verfolgen. Die Sender können auch an der Kleidung angebracht werden, wie beim Deutschen Alpenverein nachzulesen ist.

Eine andere Option ist eine GPS-Uhr, die die Kinder mit sich führen. Diese können ein Ortungssignal abgeben und laut skiinfo.de auch noch andere Informationen über die Kinder sammeln. Etwa die Temperatur und die Höhe, in der sie sich befinden. Alle Daten können dann ebenfalls per App live verfolgt werden.

Sicherheit beim Skifahren: So können Sie Ihre Kinder schützen

Eltern wollen ihre Kinder optimal auf das Skifahren vorbereiten und das Sicherheitsrisiko so gering wie möglich halten. Wichtig dabei ist zunächst die Ausrüstung. Die Skiausrüstung sollte gut passen und an die Wetterbedingungen angepasst sein. Bei Skiern ist es wichtig, dass diese nicht zu lang sind. Für eine gute Sicht wird bei snowtrex.de eine hochwertige Skibrille mit UV-Schutz empfohlen. Eine solche würde auch vor kühlem Fahrtwind schützen. Auch Thermokleidung sei laut dem Bericht unverzichtbar.

Die Versicherung Axa nennt zudem wichtige Kriterien bei der Entscheidung für einen Helm, ohne den es nie auf die Piste gehen sollte. Demnach muss beim Skihelm die Passform stimmen – und zwar auch in Kombination mit Sonnen- oder Skibrille. Außerdem sollten Sie auf das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit und das Vorhandensein der europäischen Norm EN 1077 achten.

Die Absprache zwischen Eltern und Kindern ist ebenfalls wichtig, wie in einem Blogbeitrag von Gopass thematisiert wird. Demnach sollte verdeutlicht werden, dass es wichtig sei, als Gruppe zusammenzubleiben. Für den Fall, dass ein Gruppenmitglied verloren gehen sollte, können Treffpunkte ausgemacht werden.

Kinder sollten beim Skifahren außerdem früh lernen, die eigene Leistungsfähigkeit einschätzen zu können. Eltern sollten zudem die Pisten wählen, denen die Kinder gewachsen sind. Für den Ernstfall kann es helfen, das sichere Aufstehen nach einem Sturz zu üben. Im Blogbeitrag wird der Tipp gegeben, mit Kindern Zuhause das Aufstehen mit Skischuhen zu lernen.

Auch interessant: In den Alpen liegt immer weniger Schnee, was Folgen für viele Skigebiete hat.