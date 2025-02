Noch mehr Oberpfalz zur «Fastnacht in Franken»

Dirigentenwechsel, noch ein Oberpfälzer im ungeliebten Frankenland und eine weitere Frau in der Bütt: Zur «Fastnacht in Franken» erwartet die Zuschauer viel Neues in der Künstlerriege. Ein Augenschmaus dürfte neben der Tanzgarde «Buchnesia» der Knoblauchsländer Karnevalsgesellschaft aus Nürnberg auch das angekündigte Männerballett werden - die «Turedancer» aus Zellingen (Landkreis Main-Spessart) möchten dem Publikum einheizen.

Zur Prunksitzung des Fastnacht-Verbands Franken - rund dreieinhalb Stunden an diesem Freitag live im Bayerischen Fernsehen - kommen aber auch viele Größen des Frankenfaschings. Das vorlaute Nilpferd Amanda von Bauchredner Sebastian Reich, die Kabarettistin und Mundartdichterin Ines Procter und «Dreggsagg» Michl Müller, der mit seinen Liedern die Halle in Veitshöchheim stets zum Mitsingen bringt.

Politiker nur Zuschauer

Rund 600 Gäste werden dann im Saal Platz nehmen, unter ihnen viele Mitglieder des bayerischen Landtags. Sie sind während der Show - es ist die meistgesehene Sendung im BR Fernsehen - in der Regel zur Zuschauerrolle verdammt.

Auf der Bühne werden nach Angaben des Bayerischen Rundfunks heuer auch unbekanntere Gesichter stehen wie Doris Paul von der Faschingsgesellschaft «Schwarze Elf» aus Schweinfurt. Nach 20 Jahren gibt es einen Wechsel am Dirigentenpult: Pavel Sandorf, ein Meister des Tuschs, übergibt in der diesjährigen Sitzung die Leitung an Timm Freyer aus Nürnberg.

Aus der Oberpfalz reist nicht nur die Altneihauser Feierwehrkapell'n an, sondern auch der als Gastgeber der Volkssänger-Revue «Brettl-Spitzen» bekannte Jürgen Kirner. Er soll das Eröffnungslied «Es lebe unsre Fasenacht» singen.

Söder und das Kostümgeheimnis

Dass Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Freitag (19.00 Uhr) wieder eine Kostümshow beim Frankenfasching abzieht, wird allseits erwartet. Auf der Plattform X präsentiert sich der CSU-Chef bereits geheimnisvoll mit rot-schwarzer Maske. «Bin schon auf der Suche nach einem #Kostüm. So viel kann ich verraten: #Spiderman wird es nicht.»

«Fastnacht in Franken» ist traditionell bundesweit ein Quotenhit. Im Schnitt rund 3,5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten 2024 die Sendung ein, davon waren 2,1 Millionen in Bayern.