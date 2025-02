DHL-Tochter nimmt erste weiße Paketautomaten in Betrieb

Beim Abholen und Versenden von Paketen können Verbraucher in Deutschland künftig verstärkt auf weiße Automaten zurückgreifen, in denen Sendungen unterschiedlicher Paketfirmen liegen. Bislang ist das Segment von gelben «Packstationen» dominiert, die nur Marktführer DHL beliefert.

Die neuen weißen Automaten sind «anbieterneutral». An den Standorten der Firma Myflexbox können Verbraucher Sendungen von GLS, UPS, FedEx und DPD abholen. Nun ist mit der Firma DeinFach ein weiterer Betreiber weißer Automaten gestartet: In Köln, Bonn und Berlin wurden insgesamt fünf solcher Geräte in Betrieb genommen, am Jahresende sollen mindestens 1.000 installiert sein.

DeinFach ist eine Tochterfirma des Logistikers DHL. Zu Beginn bezieht neben DHL auch Konkurrent UPS die Automaten in sein Netz ein. Weitere könnten folgen, DPD prüft die Teilnahme. Der Weiße-Automaten-Betreiber Myflexbox hat aktuell 472 Standorte in Deutschland, zum Jahresende sollen es mindestens 1.000 sein und 2030 mindestens 5.000.

Automaten sind rund um die Uhr verfügbar, was Verbrauchern das Abholen und Aufgeben von Paketen erleichtert. Paketdienstleister können effizienter arbeiten: Sie müssen nicht jede Haustür anfahren, sondern sie können eine recht große Menge an Paketen an einem Automaten abgeben. Das spart ihnen Zeit, und es verbessert ihre CO2-Bilanz.

Ein Paket liegt in einem Kölner Automaten des Betreibers DeinFach - er gehört zu den fünf Standorten der DHL-Tochter, die ab sofort in Betrieb sind. Foto: Wolf von Dewitz/dpa

Myflexbox betreibt schon seit längerem Automaten in Deutschland, in denen mehrere Paketdienstleister Sendungen lagern. Foto: Wolf von Dewitz/dpa

DeinFach-Chef Lukas Beckedorff hat ambitionierte Pläne. Foto: Wolf von Dewitz/dpa