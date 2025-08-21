Angehende Köche und Verkäufer oft unzufrieden

Angehende Friseure und Friseurinnen, Köchinnen und Köche, Kaufleute, Verkäufer und Hotelfachleute sind am wenigsten zufrieden mit der Qualität ihrer Ausbildung. Zufrieden sind hier nach eigenen Angaben teils deutlich unter zwei Drittel dieser Azubis. In anderen Bereichen - etwa bei den Steuerfachangestellten, Elektronikern und Fachinformatikern - sind es über 80 Prozent. Das geht aus einem neuen DGB-Ausbildungsreport hervor.

Insgesamt gestaltete sich die Ausgangssituation für Ausbildungssuchende laut dem Report 2024 etwas ungünstiger als 2023. 468.700 Ausbildungsverträge wurden neu abgeschlossen, das entspricht einem Rückgang um 0,5 Prozent. Gleichzeitig ist die Nachfrage junger Menschen nach einer Ausbildung leicht um 0,8 Prozent auf 557.100 gestiegen. Jede und jeder achte Suchende ging leer aus.

DGB fordert mehr Ausbildung

Die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hannack forderte mehr Anstrengungen gegen den jahrelangen Trend sinkender Ausbildungsplatzangebote. Die Bundesregierung forderte Hannack auf, die angekündigte Entlastung für die Wirtschaft bei der Stromsteuer umzusetzen, so dass das Geld in Ausbildungsplätze investiert werden könnte. Nötig sei, den Betrieben zu helfen, künftig den Fachkräftebedarf selbst durch Ausbildung zu decken. «Deswegen muss die Ausbildungsgarantie erweitert werden.»

Ausbildungsfremde Aufgaben

Bei den ausbildungsfremden Tätigkeiten gäbe es trotz minimaler Fortschritte weiterhin Probleme, so der DGB. 14,7 Prozent der Befragten müssen immer oder häufig Aufgaben übernehmen, die nichts mit ihrer Ausbildung zu tun haben – wie Kaffee kochen oder putzen. DGB-Bundesjugendsekretär Kristof Becker sagte: «Für die Azubis heißt das ganz einfach, dass ihnen Zeit für die eigentlichen Ausbildungsinhalte fehlt.» Dies gefährde ihren Abschluss.

Icon vergrößern Eine neue Studie des DGB zeigt Mängel und Pluspunkte bei der Ausbildung. Foto: Britta Pedersen/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Eine neue Studie des DGB zeigt Mängel und Pluspunkte bei der Ausbildung. Foto: Britta Pedersen/dpa

Icon vergrößern Auch im Friseurhandwerk ist die Zahl der unzufriedenen Auszubildenden relativ hoch. Foto: Kira Hofmann/dpa-Zentralbild/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Auch im Friseurhandwerk ist die Zahl der unzufriedenen Auszubildenden relativ hoch. Foto: Kira Hofmann/dpa-Zentralbild/dpa

Icon vergrößern Angehende Köchinnen und Köche sind oft unzufrieden mit der Qualität ihrer Ausbildung (Symbolfoto). Foto: Sebastian Gollnow/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Angehende Köchinnen und Köche sind oft unzufrieden mit der Qualität ihrer Ausbildung (Symbolfoto). Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Icon vergrößern DGB-Bundesjugendsekretär Kristof Becker fordert mehr Engagement der Unternehmen. Foto: Britta Pedersen/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen DGB-Bundesjugendsekretär Kristof Becker fordert mehr Engagement der Unternehmen. Foto: Britta Pedersen/dpa