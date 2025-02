Söder geht zur Franken-Fastnacht als Elvis Presley

Dass er Fan von Bands wie Abba und spontanen Gesangseinlagen ist, hat Markus Söder schon öfter bewiesen. Für seine Verkleidung zur Franken-Fastnacht griff Bayerns Ministerpräsident nun auf den «King of Rock'n'Roll» zurück und machte sich als Elvis Presley auf den Weg ins unterfränkische Veitshöchheim. Dort wagt er vor dem Mikrofon des Bayerischen Rundfunks (BR) tatsächlich auch eine kleine Gesangseinlage mit «You are always on my mind».

Söder kam nach einer knappen Stunde aus der Maske am Nürnberger Staatstheater. Er sei ein großer Fan des King, begründet Söder seine Wahl. Dafür opferte er auch seinen Bart, den er in den vergangenen Wochen getragen hatte.

«The king is back»

«The king is back» ist Söders Sicht auf sein Kostüm zwei Tage vor der Bundestagswahl. Die Lust am Verkleiden hat der CSU-Politiker seinen Angaben nach bislang nicht verloren.

In der Kostümierung sehe er auch ein «bisschen Hoffnung in diesen irren Zeiten, bisschen Freude in diesen unsicheren Momenten. Das tut ganz gut». Ein politisches Zeichen will er mit seiner Verkleidung als «King» aber nicht verbunden wissen.

