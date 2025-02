IG-Bau-Chef: Sollten Nachwuchs mit mehr freien Tagen ködern

Der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft IG Bau, Robert Feiger, will den Fachkräftemangel seiner Branche mit mehr freien Tagen bekämpfen. «Junge Menschen schauen heute viel mehr auf die Work-Life-Balance, da können mehr freie Tage durchaus auch am Bau für mehr Attraktivität sorgen», sagte der Gewerkschaftschef dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Branche müsse alles tun, um den Bauberuf bei jungen Leuten attraktiver zu machen.Auch im aktuellen Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes sind freie Tage Teil der Forderungen: Neben einem Lohnplus fordert die Gewerkschaft Verdi drei zusätzliche freie Tage, für Gewerkschaftsmitglieder sogar vier.

Feiger sagte weiter, auch im Sommer sollte es wegen immer extremerer Temperaturen ein Kurzarbeitergeld geben. «Arbeitet ein Dachdecker im Hochsommer an einem Metalldach, kann das schnell 50 Grad heiß werden.» Dafür brauche es neue Regelungen, so der IG-Bau-Chef – auch damit die Beschäftigten im höheren Alter noch in ihrem Beruf arbeiten könnten.