«Der Alte»: Kollegen trauern um TV-Star Rolf Schimpf

Auf die Nachricht vom Tod des Schauspielers Rolf Schimpf reagieren dessen Weggefährten mit Trauer. «Das hat mich erst einmal umgehauen, und es wird ein paar Tage dauern, bis ich das verdaut habe», betonte Charles M. Huber, ein langjähriger Kollege Schimpfs aus der Erfolgs-Krimiserie «Der Alte». Auch Pierre Sanoussi-Bliss, der ebenfalls viele Jahre mit Schimpf in der Serie gespielt hat, schrieb auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur: «Lieber Rolf, ich wünsche dir eine gute Reise, egal wohin. Mach's gut, mein Alter!»

Die beiden früheren Kollegen hoben Schimpfs Charaktervorzüge hervor. «Rolf war in seiner Bescheidenheit ein ganz besonderer Mensch und ein absoluter Team-Player», schilderte Huber. Seine Umgangskultur sei von Respekt und Toleranz geprägt gewesen, er war «ungekünstelt, natürlich und nahbar. Elemente wie Missgunst und Niedertracht waren ihm fremd, was in Berufen, die auch öffentliche Aufmerksamkeit erwecken, nicht immer alltäglich ist.»

Schauspielkollege Huber: «Einfach ein wirklich guter Mensch»

«Ich mochte den Rolf, weil er so war, wie er war», resümierte Huber. «Einfach ein wirklich guter Mensch und keiner, der nur auf freundlich machte.» Schimpf habe nicht nur Humor besessen, ihm seien auch das Zwischenmenschliche und die Harmonie wichtig gewesen. «Ich werde nicht der Einzige aus unserer Truppe sein, der ihm nachtrauern wird», zeigte sich Huber sicher, der elf Jahre lang mit Schimpf zusammengearbeitet hatte.

Sanoussi-Bliss, der als Ermittler Axel Richter in «Der Alte» ebenfalls ein gutes Jahrzehnt mit Schimpf in der Titelrolle zusammenspielte, betonte: «Ich habe ihn bewundert, wie er in seinem Alter durchgehalten hat, mit welcher eiserner Disziplin er sich durch Tage gekämpft hat, wenn es ihm mal nicht so gut ging.»

Schimpf war am Samstag im Alter von 100 Jahren gestorben und stand bis ins hohe Alter vor der Kamera, davon rund 20 Jahre lang als Hauptkommissar Leo Kress in der ZDF-Serie «Der Alte».

