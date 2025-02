Die «Ku'damm»-Serie wird rund um die Welt geguckt

Die «Ku'damm»-Serie im ZDF ist ein internationaler Erfolg. Episoden von «Ku'damm 56», «Ku'damm 59» und «Ku'damm 63» sind inzwischen in mehr als 30 Fernsehmärkten rund um die Welt verkauft worden, darunter in Australien, in Japan und in den USA. Das teilten die ZDF Studios auf Anfrage vor Beginn des Branchentreffens MIP London mit.

Auf der globalen Messe für Fernsehproduktionen und TV-Stoffe beginnt an diesem Wochenende in der britischen Hauptstadt die weltweite Vermarktung der vierten Staffel «Ku'damm 77», deren Dreharbeiten gerade erst angelaufen sind.

Schon jetzt sei man «selbstverständlich mit allen Kunden in Kontakt, die die bisherigen Staffeln erworben haben», sagte der Geschäftsführer der ZDF Studios, Markus Schäfer, der dpa.

«Die Reihe wird auf der ganzen Welt verstanden, auch wenn der Ku'damm in Berlin unser topographisches Zentrum ist und bleibt», erklärte Produzent Nico Hofmann den internationalen Erfolg. «Es ist die Geschichte über die Kraft der Frauen, über Emanzipation und Gestaltungswillen - gerade in unseren aggressiven, von männlichen Autokraten beherrschten Welt aktueller denn je.»

Vor der Kamera stehen zurzeit etwa Sonja Gerhardt, Claudia Michelsen und August Wittgenstein. Es geht in «Ku'damm 77» weiterhin um die Familie Schöllack und die Tanzschule «Galant».

Die MIP findet erstmals in London statt. Das Vorgänger-Event Event MIPTV hatte seit 1965 alljährlich im südfranzösischen Cannes seinen Platz. «Unsere erste Veranstaltung hier wird etwas komprimierter sein als die MIP-Messen an der Côte d’Azur, aber zugleich Synergien schaffen. Denn parallel finden in der Nähe weitere wichtige Events wie die London Screenings statt», umriss MIP-London-Chefin Lucy Smith das neue Konzept.

Nach wie vor ist auch dieser Branchentreff einer der wichtigsten Marktplätze weltweit, wenn es um Filme, Serien, Dokumentation oder Entertainmentinhalte für TV und Streaming geht. Ab Sonntag versammeln sich dort rund 2500 Medien-Managerinnen und -Manager aus mehr als 80 Ländern.