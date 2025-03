Auto stürzt Weinberg hinab - Fahrer leicht verletzt

Glück im Unglück hatte ein Autofahrer bei einem Unfall in Walheim im Landkreis Ludwigsburg. Der 22-Jährige fuhr mit seinem Auto am Mittwoch verbotswidrig auf einen Feldweg, wie die Polizei mitteilte. In einer leichten Rechtskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab. Der Wagen stürzte etwa 20 Meter die Weinberge hinunter und überschlug sich mehrfach, bevor er schließlich auf dem Dach liegen blieb. Der junge Mann wurde nur leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Der Sachschaden am Fahrzeug wird den Angaben zufolge auf rund 15.000 Euro geschätzt, der Flurschaden am Weinberg auf etwa 2.000 Euro.