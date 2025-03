Pilot muss mit Ultraleichtflugzeug notlanden - verletzt

Glimpflich ist die Notlandung eines Ultraleichtflugzeugs in Heidelberg verlaufen: Wie die Polizei bestätigte, war der Pilot zuvor in Bad Dürkheim zu einem Rundflug gestartet, als die Frontscheibe des Flugzeugs zersprang. Da das Flugzeug an Höhe verlor, entschied sich der Mann, auf einem nahen ehemaligen US-Flughafen notzulanden.

Der Pilot, der sich allein an Bord befand, erlitt nach ersten Informationen leichte Gesichtsverletzungen und wurde vor Ort medizinisch versorgt. Die Höhe des Schadens wurde zunächst nicht bekannt.