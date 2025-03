Maschinenbau mit weniger Bestellungen zu Jahresbeginn

Die Maschinenbauer im Südwesten kommen auch zu Jahresbeginn nicht aus ihrem Tief. Im Januar ging der Auftragseingang im Vergleich zum Vorjahresmonat preisbereinigt um vier Prozent zurück, wie der Landesverband des Maschinenbauverbands VDMA mitteilte. Die Nachfrage aus dem Inland sei etwas stärker gesunken als jene aus dem Ausland. Im weniger schwankungsanfälligen Zeitraum von November 2024 bis Januar 2025 lag der Wert der Bestellungen sechs Prozent unter dem Vorjahresniveau.

Dem Geschäftsführer des VDMA Baden-Württemberg, Dietrich Birk, zufolge knüpft der Januar nahtlos an das schwache Vorjahr im Maschinen- und Anlagenbau an. «Der Auftragseingang wirkt weiter kraftlos», teilte Birk mit. Neue Wachstumsimpulse seien notwendig - insbesondere aus dem Inland.

Der Maschinenbau ist einer der wichtigsten Industriezweige im Land und folgt dem Statistischen Landesamt zufolge gemessen am Umsatz direkt auf den Fahrzeugbau. Fast ein Viertel der mehr als 1,3 Millionen Industriearbeiter im Südwesten arbeitet in der Branche. Bereits in den zwei zurückliegenden Jahren hatten die Maschinenbauer Auftragsrückgänge verzeichnet.