«Full House»-Schauspieler Dave Coulier ist krebsfrei

Nach seiner Krebserkrankung ist «Full House»-Star Dave Coulier einem Bericht zufolge vorerst genesen. Ein Sprecher des 65 Jahre alten Schauspielers sagte dem Promiblatt «People», Coulier sei krebsfrei. Schauspielerin Candace Cameron Bure teilte auf Instagram die Genesung ihres Kollegen ihren Fans mit und postete dazu unter anderem ein Foto von sich zusammen mit Dave Coulier und seiner Frau Melissa.

Coulier spielte in der Kult-Sitcom «Full House», die von 1987 bis 1995 beim US-Sender ABC ausgestrahlt wurde, den Komiker Joey Gladstone. Er lebt in der Serie bei der Familie Tanner, um Witwer Danny bei der Erziehung seiner drei Töchter zu helfen. Cameron Bure schlüpfte in die Rolle von D.J. Tanner, der ältesten Tochter der Familie. Beide spielten auch in der Nachfolgeserie «Fuller House» auf Netflix mit.

Coulier hatte 2022 über seine Alkoholsucht gesprochen. «Ich war ein Trinker. Ja. Ein Alkoholiker», schrieb der Schauspieler auf Instagram.