«Großes Herz» - Stars trauern um Michelle Trachtenberg

Mit Trauer und Bestürzung haben frühere Weggefährten auf den Tod von Serien-Star Michelle Trachtenberg reagiert. «Die Welt hat mit Michelle einen zutiefst sensiblen und guten Menschen verloren», schrieb Hollywood-Schauspielerin Blake Lively (37), die neben Trachtenberg für «Gossip Girl» vor der Kamera gestanden hatte, in einer Instagram-Story. «Mögen ihr Werk und ihr großes Herz in Erinnerung bleiben bei denen, die das Glück hatten, ihr Feuer zu erleben.»

Schauspielerin Kim Cattrall (68) bezeichnete auf X die Nachricht über Trachtenbergs Tod als «herzzerreißend». «So talentiert, viel zu jung.» Auch «Gossip Girl»-Stars Ed Westwick und Chace Crawford sowie ehemalige «Buffy - Im Bann der Dämonen»-Kollegen Alyson Hannigan und David Boreanaz berichteten auf Instagram von ihrer Trauer. Trachtenberg sei eine «Naturgewalt» und «unverschämt lustig» gewesen, schrieb Crawford. Schauspielerin Rosie O'Donnell sagte dem Magazin «US Weekly», sie habe Trachtenberg «sehr geliebt». Die beiden hatten gemeinsam für den 1996 erschienenen Film «Harriet, die kleine Detektivin» vor der Kamera gestanden.

Polizei geht nicht von einem Verbrechen aus

Trachtenberg war US-Medienberichten zufolge am Mittwoch im Alter von 39 Jahren gestorben. Sie sei tot in ihrer Wohnung in Manhattan gefunden worden, berichtet die «New York Times» unter Berufung auf die Polizei. Details zur Todesursache gibt es derzeit noch nicht. Man gehe aber nicht von einem Verbrechen aus, hießt es.

Trachtenberg feierte Anfang der 2000er Jahre mit der Kultserie «Buffy - Im Bann der Dämonen» ihren Durchbruch. Später war sie vor allem mit ihrer Rolle in der Serie «Gossip Girl» erfolgreich. Sowohl in der Originalserie als auch in einer späteren Neuauflage spielte sie das hinterhältige Partygirl Georgina Sparks, frühere Freundin von Serena van der Woodsen, gespielt von Blake Lively.

Stars wie Blake Lively, die mit Trachtenberg vor der Kamera stand, teilten ihre Trauer öffentlich. (Archivbild) Foto: Evan Agostini/Invision/AP/dpa