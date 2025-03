GZSZ-Star erhält Heiratsantrag von «Bachelorette»-Kandidat

Die Schauspielerin Anne Menden, bekannt aus der RTL-Serie «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (GZSZ), und der «Bachelorette»-Kandidat Gustav Masurek haben sich verlobt. Das bestätigte Menden im Interview mit dem RTL-Magazin «Gala», in dem sie ihren Verlobungsring zeigte. Pläne für die Hochzeit gebe es demnach bislang nicht.

Auf ihrer Facebook-Seite veröffentlichte die 39-Jährige, die in Troisdorf geboren wurde, Fotos von ihrem Ring und dem Antrag. Dazu schrieb sie: «Ich will nicht das Gleiche. Ich will dasselbe. Und du – du hast gefragt. Und ich – ich habe Ja gesagt.» Masurek stammt aus Paderborn und hatte 2021 an der RTL-Show «Die Bachelorette» teilgenommen. Menden spielt schon seit 2004 in der Serie GZSZ mit.