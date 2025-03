Millie Bobby Brown: «Ich will wirklich eine große Familie»

«Stranger Things»-Schauspielerin Millie Bobby Brown könnte sich nach eigenen Worten vorstellen, viele Kinder mit ihrem Mann Jake Bongiovi zu haben. «Ich will wirklich eine große Familie. Ich bin eins von vier Kindern. Er ist einer von vier. Es ist also definitiv in unserer Zukunft», sagte die 21-Jährige im Podcast der Schauspieler und Comedians Jason Bateman, Sean P. Hayes und Will Arnett.

Sie könne sich auch vorstellen, Kinder zu adoptieren, sagte Brown weiter. Ihre Mutter sei wie sie 21 gewesen, als sie erstes Kind hatte. Ihr Vater sei 19 Jahre alt gewesen. Die Britin spielt in der Netflix-Mysterie-Show «Stranger Things» die Rolle der Eleven, eines Mädchens mit übernatürlichen Fähigkeiten. 2024 heiratete sie Jake Bongiovi (22), den Sohn von US-Rocker Jon Bon Jovi (63).