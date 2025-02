Strecke der Rheintalbahn nach Störung wieder freigegeben

Die Strecke der Rheintalbahn ist seit den frühen Morgenstunden wieder komplett freigegeben. Das bestätigte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Zuvor hatte ein Schaden an einer Oberleitung zu massiven Beeinträchtigungen geführt. Der Fernzug- und Regionalverkehr im Raum Rastatt war am Dienstag am 8.30 Uhr deshalb komplett zum Erliegen gekommen. Zur Ursache des Oberleitungsschadens gab es weiterhin keine Informationen.

Rheintalbahn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zugverkehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Störung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis