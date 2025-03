Streaming-Tipps der Woche

Eine Schriftstellerin stellt ihr Leben vom Kopf auf die Füße, eine Bestatterin muss ihre Tochter vor Entführern retten und ein Türsteher einen Junggesellenabschied abwimmeln.

«Marzahn Mon Amour» (ARD-Mediathek)

Eine Schriftstellerin heuert in Berlin als Fußpflegerin an – und erfährt nun Geschichten, die das Leben selbst schreibt. Darum geht es in der Dramedy-Serie «Marzahn Mon Amour». Mit Herz und Schnauze bildet Jördis Triebel mit Yvonne Yung Hee Bormann und Deborah Kaufmann ein Trio, das für die Menschen in der Marzahner «Platte» auch sozialer Anlaufpunkt ist.

Mit feinem Gespür für die Charaktere verfilmte Regie-Shootingstar Clara Zoë My-Linh von Arnim, bekannt durch die preisgekrönte Serie «Die Zweiflers», den Bestseller von Katja Oskamp, die in diesem Jahr den Grimme-Preis gewann. In der ARD-Mediathek sind die sechs Teile ab 14. März zu streamen.

«Totenfrau» (Netflix)

Die Netflix-Serie «Totenfrau» mit Anna Maria Mühe in der Hauptrolle geht am 19. März in eine zweite Staffel. In der Thriller-Serie gerät Bestatterin Brünhilde Blum in eine gefährliche Lage, als sie plötzlich im Mittelpunkt polizeilicher Ermittlungen steht.

Die Entdeckung von Leichenteilen in einem Sarg führt zu ihrer Verhaftung, doch die eigentliche Bedrohung ist die Entführung ihrer Tochter Nela (Emilia Pieske). Die Entführer fordern ein Video, das Blum nicht besitzt. «Totenfrau» beruht auf der Trilogie des österreichischen Autors Bernhard Aichner.

«Türsteher - Wächter der Nacht» ZDF-Mediathek

«Nur für Stammgäste heute!» Ein Satz, der die Pläne für den Abend ziemlich durcheinanderbringen kann. Etwa, wenn der Türsteher im Klub die angetrunkene Gruppe vom Junggesellenabschied nicht reinlassen will. Wer Leute an der Tür abweist, braucht ein dickes Fell, zeigt die ZDF-Doku «Türsteher - Wächter der Nacht».

In zwei Teilen gibt sie Einblicke in den Alltag der Männer und Frauen, die in Klubs, Diskotheken, Bordellen und anderen Orten den Einlass regeln. Sie durchsuchen nach Waffen, achten auf den Zustand der Gäste und sorgen dafür, dass drinnen ungestört gefeiert werden kann. Zu Wort kommen Türsteher aus Nobelschuppen in der Stadt ebenso wie aus Großdiscotheken auf dem Land. Den Zweiteiler gibt es in der ZDF-Mediathek.

«Geo Kettenreaktion» (YouTube-Kanal von RTL News)

Alles auf der Welt hängt irgendwie zusammen - von dieser These geht die Wissenschaftsserie «Geo Kettenreaktion» aus. Es geht um Menschen in reichen Ländern, für deren Wohlstand andernorts Raubbau an der Natur betrieben wird. Oder um die Rolle, die ein großer Fluss für das Klima spielt. In der ersten Folge geht es um die Frage, warum Blauwale im Ozean eine wichtige Rolle spielen.

Zu sehen sind die von Dirk Steffens moderierten sechs Folgen von «Geo Kettenreaktion» als Playlist auf dem YouTube-Kanal von RTL News. Ergänzend ist bei RTL+ die Dokumentation «Die große GEO Story» zu sehen, in der es unter anderem um Ernährung oder Tierarten geht.