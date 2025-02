Post-Beschäftigte im Warnstreik - Verzögerung bei Zustellung

Menschen in Bayern müssen mit Verzögerung bei der Postzustellung rechnen. Grund ist ein Warnstreik der Gewerkschaft Verdi. Rund 800 Beschäftigte an 37 Zustellstützpunkten im Freistaat würden am Donnerstag die Arbeit niederlegen, teilte ein Verdi-Sprecher mit.

«Das von den Arbeitgebern in der dritten Verhandlungsrunde vorgelegte Angebot ist völlig unzureichend und würde bei Annahme spürbare Reallohn-Einbußen für die Beschäftigten bedeuten», wird David Merck vom Verdi-Landesbezirk in einer Mitteilung zitiert.

Nächste Verhandlungsrunde beginnt am Montag

Verdi fordert sieben Prozent höhere Entgelte in einem zwölf Monate laufenden Tarifvertrag, der für rund 170.000 Briefträger, Paketboten und andere Logistik-Mitarbeiter gelten würde. Die Post, die zu DHL gehört, bietet in einem 27 Monate laufenden Vertrag eine Anhebung um zunächst 1,8 Prozent und später um weitere 2,0 Prozent.

In drei Verhandlungsrunden wurde bislang kein Ergebnis erzielt. Eine nächste Runde ist für Montag und Dienstag geplant. «Die erneuten Warnstreiks sind aus unserer Sicht unnötig, sie gehen zu Lasten unserer Kundinnen und Kunden», hieß es zuletzt von der Post. Ziel der Post sei es, in konstruktiven Gesprächen am Verhandlungstisch zu einem Ergebnis zu kommen.