Verdi bestreikt Montag auch Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden

Flugreisende müssen am Montag (10.3.) an zwei Flughäfen in Baden-Württemberg mit Verspätungen und Ausfällen rechnen. Die Gewerkschaft Verdi ruft auch am Airport Karlsruhe/Baden-Baden Beschäftigte zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Zuvor hatte Verdi im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes für den gleichen Zeitraum bereits Warnstreiks am Flughafen Stuttgart sowie bundesweit zehn weiteren angekündigt.

Den neuen Aufruf spricht Verdi in einem anderen Tarifkonflikt aus: Er richtet sich an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Luftsicherheitsbereich, die in der Fluggastkontrolle, der Personal-, Waren- und Frachtkontrolle sowie in Service-Bereichen tätig sind, wie Verdi mitteilt. Er gilt ebenfalls zusätzlich für den Flughafen Stuttgart, an dem für Montag bisher ausschließlich Warnstreiks von Beschäftigten des öffentlichen Dienstes und der Bodenverkehrsdienste geplant waren.

Stockende Tarifverhandlungen

Verdi teilte zum neuen Warnstreik-Aufruf mit: «Mit den Warnstreiks soll der Druck auf die Arbeitgeber im Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) in den zuletzt stockenden Manteltarifverhandlungen für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen der rund 25.000 Beschäftigten im Luftsicherheitsbereich erhöht werden.»

Verdi fordert in dem Tarifstreit unter anderem die Verbesserung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, 30 Tage Urlaub und Zusatzurlaub für Schichtarbeit sowie die freie Arztwahl bei den regelmäßigen verpflichtenden ärztlichen Eignungsuntersuchungen der Beschäftigten.

Enorme Auswirkungen

Bereits ohne die jüngste Ankündigung wurden für Montag enorme Auswirkungen auf den bundesweiten Flugverkehr erwartet. Nach einer ersten Schätzung fallen in Deutschland voraussichtlich mehr als 3.400 Flüge aus und rund 510.000 Passagiere können ihre Reisen nicht wie geplant antreten.