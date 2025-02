Warnstreiks treffen Kitas und Gesundheitseinrichtungen

Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes gehen die Warnstreiks in Bayern kommende Woche weiter – und sollen unter anderem die Kinderbetreuung treffen. Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte, sollen am Freitag bayernweit Kitas bestreikt werden. Dazu kommen bereits ab Donnerstag Warnstreiks in Gesundheitseinrichtungen.

An den restlichen Tagen soll es demnach regionale Schwerpunkte geben. Am Montag soll etwa die Straßenreinigung in Augsburg bestreikt werden. Am Mittwoch sind parallel zum politischen Aschermittwoch Aktionen in der Region Passau geplant. Am Mittwoch und Donnerstag will Verdi zu Warnstreiks in der Oberpfalz und in Oberfranken aufrufen.

In dieser Woche hatte Verdi in Bayern bereits einen Warnstreik bei den öffentlichen Beschäftigten am Münchner Flughafen durchgeführt. 80 Prozent der geplanten Flüge wurden nach Angaben der Flughafengesellschaft am Donnerstag und Freitag abgesagt.

Die Gewerkschaften fordern im Tarifstreit mit Bund und Kommunen ein Lohnplus von acht Prozent, mindestens aber 350 Euro monatlich. Außerdem wollen die Gewerkschaften drei zusätzliche freie Tage aushandeln. Die Arbeitgeber lehnen dies etwa mit Blick auf die Haushalte der Kommunen ab. Sie haben bislang noch kein Gegenangebot vorgelegt. Die nächste Verhandlungsrunde findet in zwei Wochen statt.