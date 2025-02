Gefriertruhe über Gleise getragen: Zwei Tote bei Zugunglück

Sie trugen eine Gefriertruhe über einen Bahnübergang: Ein Ehepaar ist in Tirol von einem Zug erfasst und getötet worden. Der 60-jährige Mann und die 59-jährige Frau wollten nach Angaben der österreichischen Polizei zu Fuß das Hausgerät zu einem nahen Recyclinghof transportieren und mussten dabei die Zugstrecke überqueren.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ereignete sich der Unfall gestern in Kaltenbach im Zillertal. Der Mann und die Frau wurden dabei an eine Böschung geschleudert. Sie starben noch an der Unfallstelle. Der Fußgängerübergang, an dem das Paar die Gleise queren wollten, ist nicht durch Schranken gesichert.