Kleinflugzeug stürzt in Pennsylvania auf Parkplatz

Im US-Bundesstaat Pennsylvania ist ein Kleinflugzeug auf den Parkplatz einer Seniorensiedlung gestürzt. Dabei erlitten alle fünf Insassen Verletzungen und wurden in nahegelegene Krankenhäuser gebracht, hieß es von der Feuerwehr am frühen Sonntagabend (Ortszeit). Etwa ein Dutzend Fahrzeuge seien beschädigt und teilweise ausgebrannt, so die Behörde.

Die einmotorige Maschine des Typs Beechcraft Bonanza sei gegen 15 Uhr vom nahegelegenen Flughafen in Lancaster losgeflogen und etwa 15 Minuten später auf den Parkplatz im Ort Manheim gestürzt. Zur genauen Unglücksursache gibt es bislang keine offiziellen Angaben.

Der Pilot habe kurz nach dem Start gemeldet, dass eine der Türen noch offen sei. Er habe die Flugaufsicht um Erlaubnis zur Rückkehr zum Flughafen Lancaster gebeten, berichtete der Lokalsender 6ABC.

Icon Vergrößern Alle fünf Insassen haben das Unglück überlebt und wurden in Krankenhäuser gebracht. Foto: Suzette Wenger/LNP/LancasterOnline via AP/dpa Icon Schließen Schließen Alle fünf Insassen haben das Unglück überlebt und wurden in Krankenhäuser gebracht. Foto: Suzette Wenger/LNP/LancasterOnline via AP/dpa

Icon Vergrößern Die Maschine ist wenige Minuten nach dem Start abgestürzt. Foto: Logan Gehman/LNP/LancasterOnline via AP/dpa Icon Schließen Schließen Die Maschine ist wenige Minuten nach dem Start abgestürzt. Foto: Logan Gehman/LNP/LancasterOnline via AP/dpa