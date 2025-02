Mann nach Sturz auf Gleise reanimiert

Mehrere Zeugen haben einen 66-Jährigen in München gerettet, weil dieser auf U-Bahn-Gleise gestürzt ist. Weil der Mann so schwer verletzt war, reanimierten die Zeugen ihn, wie die Polizei mitteilte.

Der 66-Jährige torkelte demnach in der Nacht auf Sonntag und stürzte aus bislang unbekannter Ursache in den Gleisbereich am Ostbahnhof. Er habe ein schweres Schädel-Hirntrauma und eine Hirnblutung erlitten, sagte eine Polizeisprecherin. Die Polizei gehe davon aus, dass er sich die Verletzungen bei dem Sturz zugezogen habe.

Die Zeugen hätten den Mann aus dem Gleisbereich gezogen. Der U-Bahnverkehr sei auf ein anderes Gleis umgeleitet worden, so die Sprecherin. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Nun ermittele die Polizei.