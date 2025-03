Nach tödlichem Zugunglück steht Abtransport der Bahn bevor

Nach dem verheerenden Zusammenstoß zwischen einer Stadtbahn und einem Tanklaster nördlich von Karlsruhe soll morgen mit dem Abtransport der ausgebrannten Bahn begonnen werden. Sie war zuvor in drei Teile zerlegt worden - das erste der tonnenschweren Teile soll morgen von den Gleisen gebracht und weggefahren werden, wie eine Sprecherin der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) mitteilte. Die beiden anderen Teile des Waggons folgen bisherigen Planungen zufolge am Freitag. Der Lkw ist bereits geborgen worden.

Die Stadtbahn war am Dienstagnachmittag in Ubstadt-Weiher an einem unbeschrankten Bahnübergang mit dem mit mehreren Tausend Litern Heizöl beladenen Lastwagen zusammengestoßen. Beide Fahrzeuge fingen Feuer und brannten aus. Drei Menschen starben, darunter laut Polizei die 59 Jahre alte Bahnfahrerin sowie zwei Fahrgäste. Die Ursache des Unglücks ist unklar. Gegen den schwer verletzten Fahrer des Lkws wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.

Die betroffene Strecke ist bis auf weiteres unterbrochen. Nach dem Abtransport der Bahn sollen die Schienen überprüft und Oberleitungen repariert werden. Die Arbeiten dürften sich über mehrere Tage hinziehen. Wie lange genau ist nach Angaben der AVG-Sprecherin unklar.