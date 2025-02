Lebensgefährlich Verletzter stirbt nach Zugunfall in Hamburg

Der Passagier, der bei dem schweren Zugunglück auf der Strecke Hamburg - Buchholz lebensgefährlich verletzt wurde, ist gestorben. Der Mensch sei am Unfallort noch wiederbelebt worden, später aber aufgrund der schweren Verletzungen auf dem Weg ins oder im Krankenhaus gestorben, sagte ein Feuerwehrsprecher der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

Der Zug war am Nachmittag an einem Bahnübergang im Hamburger Stadtteil Rönneburg gegen einen Sattelzug gefahren. Dabei wurden weitere zehn Menschen leicht und einer schwer verletzt. Die übrigen 269 Menschen an Bord des ICE auf dem Weg von Hamburg nach München blieben den Angaben zufolge unverletzt.

Auf der Bahnstrecke Hamburg-Harburg - Buchholz sind am Nachmittag ein ICE der Deutschen Bahn und ein Sattelzug zusammengestoßen Foto: Daniel Bockwoldt/dpa