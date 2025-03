Nach Sprung aus ICE: Mann flieht mehrere Wochen vor Polizei

Ein Mann randaliert in einem ICE und springt dann aus dem Zug: Rund einen Monat nach dem Vorfall hat die Polizei im unterfränkischen Marktbreit (Landkreis Kitzingen) einen 27-Jährigen festgenommen. Dem Mann werden außerdem mehrere Hausfriedensbrüche und Diebstähle zur Last gelegt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der Mann sitzt demnach nun in Untersuchungshaft.

Er soll den Angaben nach Anfang Februar in einem ICE bei Kitzingen ein Fenster und eine Außentür beschädigt haben. Dann habe er die Notbremse betätigt und sei aus dem eingeschlagenen Fenster gesprungen. Seitdem suchte die Polizei nach dem Flüchtigen, bei dem es sich Ermittlungen zufolge um einen 27-Jährigen handeln soll. Ein Richter erließ Untersuchungshaftbefehl.

Flucht über Straßen und Bahngleise

Nach dem Vorfall im ICE soll der Mann mehrere Hausfriedensbrüche und Diebstähle begangen haben. Laut einem Polizeisprecher wurde der Verdächtige mehrfach von Zeugen und der Polizei gesichtet. Er sei aber jedes Mal davongerannt, sobald er Beamte bemerkt habe - auch auf teils waghalsigem Wege über Straßen und Bahngleise.

Am Donnerstag sei eine Frau in Marktbreit auf den Verdächtigen aufmerksam geworden, als er durch einen Garten zu einem verlassenen Gartenhäuschen gelaufen sei, erklärte der Sprecher. Die Polizei nahm ihn dort fest. Ein Richter hielt den bestehenden Haftbefehl aufrecht.