Betrieb am Münchner Flughafen wieder angelaufen

Nach dem 24-stündigen Warnstreik am Flughafen in München ist der Betrieb wieder angelaufen. «Die Wiederaufnahme hat gut funktioniert», sagte ein Flughafensprecher am Morgen. Es sei noch mit vereinzelten Annullierungen infolge des Ausstands zu rechnen. Die Mehrheit der Flüge finde aber regulär statt.

Am Montag waren fast 80 Prozent der Verbindungen ausgefallen. Nur rund 170 der ursprünglich geplanten 820 Starts und Landungen fanden laut dem Sprecher statt. Bereits am Sonntag waren 40 Flüge in München annulliert worden.

Hintergrund ist ein Warnstreik der Gewerkschaft Verdi – und zwar an 13 deutschen Flughäfen. In der Nacht zum Montag legten Beschäftigte aus dem öffentlichen Dienst der Flughafenbetreiber, der Bodenverkehrsdienste und der Luftsicherheitsbereiche ihre Arbeit nieder.

Verdi fordert eine Tariferhöhung im Volumen von acht Prozent, mindestens aber 350 Euro mehr monatlich, und höhere Zuschläge für die Arbeit zu belastenden und ungünstigen Zeiten. Die Arbeitgeber wiesen diese Forderungen als nicht finanzierbar zurück.