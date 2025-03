Neue US-Achterbahn: Mit 105 km/h neben der Schiene rasen

Südlich der US-Hauptstadt Washington hat eine rekordverdächtige neue Achterbahn eröffnet. Der Wingcoaster «Rapterra» im Freizeitpark Kings Dominion ist laut den Betreibern der höchste und längste seiner Art weltweit. Bei einem Wingcoaster sitzen die Fahrgäste links und rechts der Schiene.

Die neue Bahn beschleunigt in vier Sekunden auf 65 Meilen pro Stunde, knapp 105 km/h. Sie ist 940 Meter lang und reicht in bis zu 44 Meter Höhe. Es gibt einen Looping und ein Korkenzieher-Element. Die Fahrt dauert knapp anderthalb Minuten.

Nicht zu klein - und nicht zu groß

Der Kings-Dominion-Park liegt in der Nähe der Großstadt Richmond im US-Bundesstaat Virginia. Von Washington sind es rund anderthalb Autostunden. Er hat 13 Achterbahnen, darunter auch Anlagen für kleine Kinder.

Der Rapterra indes ist erst für Kinder im Grundschulalter zugänglich: Die Mindestgröße beträgt 48 Zoll, rund 1,21 Meter. Zu große Personen können auch nicht mitfahren – maximal darf man 78 Zoll messen, rund 1,98 Meter.

Wie die Tourismusagentur der Capital Region USA mitteilt, blickt der Park auf eine lange Geschichte zurück: Er wird 2025 50 Jahre alt. Neben einer Reihe von Jubiläumsshows wartet auch eine kulinarische Zeitreise auf Besucherinnen und Besucher - mit typischen Speisen und Getränken aus fünf Jahrzehnten.

Nicht der einzige Park bei Washington

Wer an die USA und Freizeitparks denkt, hat in der Regel meist die Bundesstaaten Kalifornien und Florida im Sinn. Tatsächlich stehen dort auch die größten Parks, darunter die Walt Disney World bei Orlando oder die Universal Studios Hollywood in Los Angeles.

Doch auch in der Nähe der US-Hauptstadt hat man die Auswahl: Neben dem Kings Dominion gibt es hier noch einen Park der Kette Six Flags - der Six Flags America in Upper Marlboro in Maryland ist von Washington aus mit U-Bahn und Bus zu erreichen. Die Autofahrt aus der Hauptstadt dauert 15 Minuten.