Flughafen rechnet am Samstag mit weitgehend normalem Betrieb

Nach zweitägigem Warnstreik und hunderten gestrichenen Flügen dürfen Reisende am Münchner Flughafen am Samstag wieder auf einen weitgehend normalen Betrieb hoffen. «Die Fluggesellschaften werden ihre Flüge planmäßig durchführen», sagte ein Sprecher des Flughafens. «Wir gehen von einem weitgehend regulären Flugbetrieb aus.»

Am Flughafen dürfe dann nach zwei Tagen weitgehendem Stillstand und zum Beginn der bayerischen Faschingsferien wieder einiges los sein. Derzeit seien gut 800 Flugbewegungen geplant, sagte der Flughafen-Sprecher. Einige Fluggesellschaften hätten ihre Passagiere teilweise auf Samstag umgebucht und wollten auch größere Flugzeuge einsetzen.

Es könnte voll werden auf bayerischen Autobahnen

Wer mit dem Auto in den Winterurlaub starten will, sollte am Samstag dagegen etwas mehr Zeit einplanen als normalerweise benötigt. Geduld sei vor allem auf den Strecken in die und aus den südlichen Ski- und Urlaubsregionen gefragt, teilte der ADAC mit. Grund ist der Ferienbeginn in Bayern und Teilen Baden-Württembergs sowie das Ferienende in Sachsen, dem Saarland und Teilen der Niederlande.

Viel Verkehr erwartet die Reisenden nach ADAC-Einschätzung zum Beispiel auf der Autobahn 7 zwischen Würzburg, Ulm und dem Grenzübergang zwischen Füssen und Reutte in Tirol. Gleiches gilt für die A95 und die B2 zwischen München und Garmisch-Partenkirchen sowie die A93 zwischen Rosenheim und Kufstein. Betroffen ist auch die A96 München-Lindau. Staus erwartet der ADAC aber auch auf der A3, A6, A8, A9 und der A99 um München herum.