5 Ziele, die sich für einen Stopover lohnen

Zwischenlandung in Singapur oder in Reykjavik, aber der Weiterflug geht schon in Kürze? Schade eigentlich. Bliebe mehr Zeit, könnte man doch glatt in die City fahren und auf dem Weg zum eigentlichen Ziel einen kurzen Städtetrip einbauen.

Das haben auch manche Airlines erkannt und bieten sogenannte Stopover-Programme an: Hier kann der Aufenthalt nach der Zwischenlandung oft um ein paar Tage verlängert werden, ohne, dass das Flugticket teurer würde. Auch Preisnachlässe, zum Beispiel bei Touren und Unterkünften, sind teils enthalten.

Fünf Drehkreuze, die sich für einen Stopover anbieten: