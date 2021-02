18-Jähriger ist der "Hausmeister" des Waldes: Zu Besuch bei der Waldklima-Station im Oberallgäu

Im Großen Wald auf 1200 Metern Höhe werden der stetige Temperaturanstieg und die trockenen Sommer dokumentiert. Was das für die Bäume bedeutet.

23.02.2021 | Stand: 21:26 Uhr

„Der Wald steht schwarz und schweiget“, heißt es bei Matthias Claudius (1740-1815/“Der Mond ist aufgegangen“). Angesichts des wenig schmeichelhaften Waldzustands fast überall in der Republik macht längst der abgewandelte Vers vom Forst die Runde, der still steht und leidet. Obwohl die Wälder im Allgäu bayernweit noch in einem vergleichsweise guten Zustand sind.

Andernorts – beispielsweise in Franken, aber auch in vielen anderen Regionen Deutschlands – sei die Fichte quasi tot, sagt Klaus Dinser vom Schutzwaldmanagement beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kempten/Oberallgäu. Mehrere heiße und vor allem trockene Sommer in den vergangenen zwei Jahrzehnten, gepaart mit einem Populationsanstieg des Borkenkäfers, haben den Fichtenbeständen stark zugesetzt.

19 Waldklima-Stationen gibt es in Bayern

Wie wirken sich Trockenheit, Erwärmung und verlängerte Vegetationsperioden auf den Forst aus und auf was müssen sich Waldbesitzer einstellen? Um diese Fragen zu klären und um gesicherte Daten zur Verfügung zu stellen, gibt es in Bayern 19 Waldklima-Stationen. Die einzige im Allgäu befindet sich seit Mitte der 1990er Jahre im auf 1200 Metern Höhe zwischen Kranzegg und Wertach im sogenannten Großen Wald. Wer dorthin will, muss derzeit eine Stunde mit Tourenskiern aufsteigen oder durch den Schnee stapfen.

Der 18-jährige Jonathan Proksch führt uns zur Waldklimastation. Er macht beim Amt für Landwirtschaft und Forsten ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) und ist deshalb sozusagen der Hausmeister auf Zeit der Waldklima-Station. Im Winter schaut er einmal pro Monat, im Sommer jede Woche nach dem Rechten. Die meisten Daten werden ohnehin per Funk übertragen, doch es gibt auf dem Areal auch noch herkömmliche Niederschlags- und Regenmengen-Messer.

Messergebnisse der Klimastation zeigen: Es geht nur in eine Richtung

Verfolgt man die über die Jahrzehnte dokumentierten Mess-Ergebnisse, wird eines klar: Die Temperatur-Entwicklung kennt nur eine Richtung. In den vergangenen 30 Jahren sei die Durchschnittstemperatur um etwa ein Grad gestiegen, sagt Proksch. Die heißen und trockenen Sommer hätten zugenommen, die Niederschläge sich stärker in Richtung Winter verschoben.

Ausgesprochen außergewöhnlich verlief der zu Ende gehende meteorologische Winter (Dezember bis Februar). Die Monate Dezember und Januar verliefen erneut wärmer als im langjährigen Mittel. „Und Ende Januar wurden hier an der Station 1,30 Meter Schnee gemessen“, sagt Proksch. Ebenfalls überraschend: Im ersten Monat des Jahres summierte sich der insgesamt gefallene Niederschlag in Form von Regen oder Schnee auf 300 Liter pro Quadratmeter. „Das ist das Dreifache des langjährigen Mittels.“ Die durchschnittliche Niederschlagsmenge liegt in einem Januar an der Station bei 100 Litern, im Jahr bei 2000. Zum Vergleich: In Kempten sind es im Jahr etwa 1350 Liter.

Das Ziel ist ein stabiler Berg-Mischwald

Die hohen Niederschlagsmengen am Nordrand der Alpen tragen mit dazu bei, dass es den Fichten im Allgäu noch vergleichsweise gut geht und diese Baumart hier wohl auch nicht ganz verschwinden wird. Doch das mittelfristige waldbauliche Ziel ist klar: Nur ein stabiler Berg-Mischwald – bestehend zu etwa je einem Drittel aus Fichte, Tanne und Buche als wichtigste Baumarten – wird auch seine Funktion als Lawinenschutz erfüllen können. Angesichts des erwarteten weiteren Temperaturanstiegs müsse auch mit neuen Baumarten experimentiert werden, sagt Forstexperte Dinser. Im Stadtwald Sonthofen plane er jetzt auf einer kleineren Fläche Libanon-Zedern zu pflanzen. Auch die aus Nordamerika stammende Douglasie ist immer wieder als Alternative im Gespräch.

Das wird an der Waldklima-Station gemessen und analysiert

Meteorologische Daten : Wind, Strahlung, Luftfeuchte, Lufttemperatur, Niederschlag.

: Wind, Strahlung, Luftfeuchte, Lufttemperatur, Niederschlag. Waldbestand: Kronenzustand, Zuwachs, Blattchemie, Bodenvegetation

Kronenzustand, Zuwachs, Blattchemie, Bodenvegetation Boden und Wasser : Bodennährstoffe, Kohlenstoffkreislauf, Bodenbiologie, Bodenfeuchte und -temperatur.

: Bodennährstoffe, Kohlenstoffkreislauf, Bodenbiologie, Bodenfeuchte und -temperatur. Die meisten Daten werden per Funk übertragen , unter anderem an die Bayerische Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft (LWF). Dort werden Daten von insgesamt 19 Waldklimastationen im Freistaat gesammelt und ausgewertet.

, unter anderem an die Bayerische Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft (LWF). Dort werden Daten von insgesamt gesammelt und ausgewertet. Daten und Ergebnisse von den Stationen werden unter anderem im Bayerischen Waldzustandsbericht veröffentlicht.

An der Klima-Station unterhalb des Wertacher Hörnles im sogenannten Großen Wald werden jährlich 750 000 Einzeldaten gesammelt. Gemessen werden dort unter anderem folgende Daten:

Lesen Sie auch: Die bewegende Geschichte eines Allgäuer Bergbauern, der im Alter von 87 Jahren die Landwirtschaft aufgibt.