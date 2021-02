Die Zahl der Corona-Infektionen im Allgäu steigen aktuell - und damit auch die 7-Tage-Inzidenz der Städte und Landkreise. Der Überblick über alle Werte.

01.02.2021 | Stand: 21:29 Uhr

In diesem Artikel veröffentlichen wir täglich die aktuellen 7-Tage-Inzidenz-Werte für das Allgäu. Morgens liefert das Robert-Koch-Institut (RKI) die Zahlen, am Nachmittag das Landesamt für Gesundheit (LGL) in Erlangen. Die Werte von LGL und RKI können voneinander abweichen - woran das liegt und welcher Wert bei Abweichungen gilt, erfahren Sie hier.

Montag, 1. Februar, 15.30 Uhr: Die aktuellen Zahlen des LGL für das Allgäu

Dunkelrot, ab 100: Unterallgäu: 108,71(Vortag 119,03)

Rot, ab 50: Memmingen: 90,7 (Vortag 90,7) Landkreis Lindau: 76,85 (Vortag 76,85) Oberallgäu: 60,25 (Vortag 65,38) Kempten: 57,84 (Vortag 59,29)

Gelb, unter 50: Kaufbeuren: 47,30 (Vortag 51,80) Ostallgäu: 46,04 (Vortag 46,04)



Montag, 1. Februar, 9.30 Uhr: Die aktuellen Zahlen des RKI für das Allgäu

Dunkelrot, ab 100:

Unterallgäu: 108,7 (Vortag 119,0)

Rot, ab 50:

Memmingen: 90,7 (Vortag 90,7)

Landkreis Lindau: 75,6 (Vortag 76,8)

Oberallgäu: 55,8 (Vortag 65,4)

Kempten: 52,1 (Vortag 59,3)

Gelb, unter 50:

Kaufbeuren: 40,5 (Vortag 47,3)

Ostallgäu: 37,5 (Vortag 39,0)

Sonntag, 31. Januar, 15.30 Uhr: Die aktuellen Zahlen des LGL für das Allgäu

Dunkelrot, ab 100: Unterallgäu: 119,03 (Vortag 122,47)



Rot, ab 50:

Memmingen: 90,7 (Vortag 104,31) Landkreis Lindau: 76,85 (Vortag 71,97) Oberallgäu: 65,38 (Vortag 71,15) Kempten: 59,29 (Vortag 60,74) Kaufbeuren: 51,80 (Vortag 54,06)



Gelb, unter 50: Ostallgäu: 46,04 (Vortag 48,16)





Sonntag, 31. Januar, 6 Uhr: Die aktuellen Zahlen des RKI für das Allgäu

Dunkelrot, ab 100:

Unterallgäu: 119 (Vortag 122,5)

Rot, ab 50:

Memmingen: 90,7 (Vortag 104,3)

Landkreis Lindau: 76,8 (Vortag 69,5)

Oberallgäu: 65,4 (Vortag 71,2)

Kempten: 59,3 (Vortag 60,7)

Gelb, unter 50:

Kaufbeuren: 47,3 (Vortag 47,3)

Ostallgäu: 39 (Vortag 39)

Samstag, 30. Januar, 22 Uhr: Die aktuellen Zahlen des LGL für das Allgäu

Dunkelrot, ab 100: Unterallgäu: 122,47 (Vortag 132,10) Memmingen: 104,31 (Vortag 99,7)



Rot, ab 50:

Landkreis Lindau: 71,97 (Vortag 75,63) Oberallgäu: 71,15 (Vortag 67,30) Kempten: 60,74 (Vortag 54,95) Kaufbeuren: 54,06 (Vortag 60,81)



Gelb, unter 50: Ostallgäu: 48,16 (Vortag 48,87)

Samstag, 30. Januar, 10.30 Uhr: Die aktuellen Zahlen des RKI für das Allgäu

Dunkelrot, ab 100:

Unterallgäu: 122,5 (Vortag 132,1)

Memmingen: 104,3 (Vortag 99,8)





Memmingen: 104,3 (Vortag 99,8) Rot, ab 50:

Landkreis Lindau: 69,5 (Vortag 75,6 )

Oberallgäu: 71,2 (Vortag 67,3 )

Kaufbeuren: 47,3 (Vortag 60,8)

Kempten: 60,7 (Vortag 55,0)





Gelb, unter 50:

Ostallgäu: 39 (Vortag 48,9)

+++ Samstag, 30. Januar, 9 Uhr: Aktuelle Zahlen des RKI noch nicht veröffentlicht +++

Die aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) zu den neuen Corona-Infektionen liegen noch nicht vor. Das Dashboard des RKI ist noch nicht aktualisiert. Wir berichten sobald es Neues gibt.

Freitag, 29. Januar, 20 Uhr: Die aktuellen Zahlen des LGL für das Allgäu

Dunkelrot, ab 100:

Unterallgäu: 132,10 (Vortag 136,92)

Rot, ab 50:



Memmingen: 99,7 (Vortag 106,58

Oberallgäu: 67,30 (Vortag 94,87)

Landkreis Lindau: 75,63 (Vortag 79,29)

Kaufbeuren: 60,81 (Vortag 78,83)

Kempten: 54,95 (Vortag 56,40)





Gelb, unter 50: Ostallgäu: 48,87 (Vortag 56,7)

Freitag, 29. Januar, 7 Uhr: Die aktuellen Zahlen des RKI für das Allgäu

Dunkelrot, ab 100: Unterallgäu: 132,1 (Vortag 132,1)

Rot, ab 50: Memmingen: 99,8 (Vortag 106,6) Landkreis Lindau: 75,6 (Vortag 79,3) Oberallgäu: 67,3 (Vortag 94,9) Kaufbeuren: 60,8 (Vortag 78,8) Kempten: 55,0 (Vortag 56,4)

Gelb, unter 50: Ostallgäu: 48,9 (Vortag 56,7)





Donnerstag, 28. Januar, 20 Uhr: Die aktuellen Zahlen des LGL für das Allgäu

Dunkelrot, ab 100:

Unterallgäu: 136,92 (Vortag 141,74)

Memmingen: 106,58 (Vortag 120,18)

Rot, ab 50:

Oberallgäu: 94,87 (Vortag 87,18)

Landkreis Lindau: 79,29 (Vortag 87,38)

Kaufbeuren: 78,83 (Vortag 67,57)

Ostallgäu: 56,66 (Vortag 49,58)

Kempten: 56,40 (Vortag 36,15)

Donnerstag, 28. Januar, 10 Uhr: Die aktuellen Zahlen des RKI für das Allgäu

Dunkelrot, ab 100: Unterallgäu: 132,1 (Vortag 135,5) Memmingen: 106,6 (Vortag 106,6)

Rot, ab 50: Oberallgäu: 94,9 (Vortag 87,2) Landkreis Lindau: 79,3 (Vortag 81,1) Kaufbeuren: 78,8 (Vortag 56,3) Ostallgäu: 56,7 (Vortag 43,2) Kempten: 56,4 (Vortag 36,2)



Mittwoch, 27. Januar, 17 Uhr: Die aktuellen Zahlen des LGL für das Allgäu

Dunkelrot, ab 100:

Unterallgäu: 141,74 (Vortag 140,4)

Memmingen: 120,18 (Vortag 113,4)

Rot, ab 50:

Oberallgäu: 87,18 (Vortag 85,9)

Landkreis Lindau: 87,38 (Vortag 80,5 )

Kaufbeuren: 67,57 (Vortag 65,3)

Gelb, unter 50:

Ostallgäu: 49,58 (Vortag 55,2)

Kempten: 36,15 (Vortag 47,7)

Mittwoch, 27. Januar, 6.15 Uhr: Die aktuellen 7-Tages-Inzidenzen im Allgäu laut RKI

Die Inzidenzwerte im Allgäu sinken zumeist. Laut RKI hat nun auch das Ostallgäu die "gelbe" Warnstufe von 50 unterschritten. Memmingen hat weiterhin den höchsten 7-Tages-Inzidenzwert im Allgäu (135,5). Das RKI meldete heute über 13.000 neue Corona-Fälle deutschlandweit. Unsere Allgäu-Übersicht.

Dunkelrot, ab 100: Unterallgäu: 135,5 (Vortag 140,4) Memmingen: 106,6 (Vortag 113,4)

Rot, ab 50: Oberallgäu: 87,2 (Vortag 85,9) Landkreis Lindau: 81,7 (Vortag 80,5) Kaufbeuren: 56,3 (Vortag 65,3)

Gelb, unter 50:

Ostallgäu: 43,2 (Vortag 55,25) Kempten: 36,2 (Vortag 47,7)



Dienstag, 26. Januar, 15.30 Uhr: Die aktuellen Zahlen des LGL für das Allgäu

Dunkelrot, ab 100:

Unterallgäu: 140,4 (Vortag 144, 49 )

Memmingen: 113,4 (Vortag 131,52 )

Rot, ab 50:

Oberallgäu: 85,9 (Vortag 96,15)

Landkreis Lindau: 80,5 (Vortag 81,73 )

Kaufbeuren: 65,3 (Vortag 63,07 )

Ostallgäu: 55,2 (Vortag 55,25 )

Gelb, unter 50:

Kempten: 47,7 (Vortag 49,17)

Dienstag, 26. Januar, 6 Uhr: Die aktuellen Inzidenzwerte des RKI für das Allgäu

Dunkelrot, ab 100: Unterallgäu: 140,4 (Vortag 144,5) Memmingen: 113,4 (Vortag 131,5)

Rot, ab 50: Oberallgäu: 85,9 (Vortag 96,1) Landkreis Lindau: 80,5 (Vortag 80,5) Kaufbeuren: 65,3 (Vortag 63,1) Ostallgäu: 55,2 (Vortag 55,2)

Gelb, unter 50: Kempten: 47,7 (Vortag 49,2)



Montag, 25. Januar, 15.30 Uhr: Die aktuellen Zahlen des LGL für das Allgäu

Dunkelrot, ab 100:

Unterallgäu: 144,49 (Vortag 167,88 )

Memmingen: 131,52 (Vortag 131,52 )

Rot, ab 50:

Oberallgäu: 96,15 (Vortag 97,43)

Landkreis Lindau: 81,73 (Vortag 76,85 )

Kaufbeuren: 63,07 (Vortag 58,56 )

Ostallgäu: 55,25 (Vortag 47,46 )

Gelb, unter 50:

Kempten: 49,17 (Vortag 47,72 )

Montag, 25. Januar, 6 Uhr: Die aktuellen Inzidenzwerte des RKI für das Allgäu

Dunkelrot, ab 100: Unterallgäu: 144,5 (Vortag 167,9) Memmingen: 131,5 (Vortag 131,5)

Rot, ab 50: Oberallgäu: 96,1 (Vortag 97,4) Landkreis Lindau: 80,5 (Vortag 76,8) Kaufbeuren: 63,1 (Vortag 58,6) Ostallgäu: 55,2 (Vortag 47,5)

Gelb, unter 50: Kempten: 49,2 (Vortag 47,7)



Sonntag, 24. Januar, 15.30 Uhr: Die aktuellen Zahlen des LGL für das Allgäu

Dunkelrot, ab 100: Unterallgäu: 167,88 (Vortag 180,27) Memmingen: 131,52 (Vortag 129,25)

Rot, ab 50: Oberallgäu: 97,43 (Vortag 107,05) Landkreis Lindau: 76,85 (Vortag 81,73) Kaufbeuren: 58,56 (Vortag 72,08)

Gelb, unter 50: Kempten: 47,72 (Vortag 56,40) Ostallgäu: 47,46 (Vortag 58,08)



Sonntag, 24. Januar, 6 Uhr: Die aktuellen Inzidenzwerte des RKI für das Allgäu

Dunkelrot, ab 100: Unterallgäu: 167,9 (Vortag 180,3) Memmingen: 131,5 (Vortag 129,3)

Rot, ab 50: Oberallgäu: 97,4 (Vortag 107,0) Landkreis Lindau: 76,8 (Vortag 81,7) Kaufbeuren: 58,6 (Vortag 72,1)

Gelb, unter 50: Kempten: 47,7 (Vortag 56,4) Ostallgäu: 47,5 (Vortag 58,1)



Samstag, 23. Januar, 16.30 Uhr: Die Allgäuer Inzidenzwerte

Welche Lockdown-Regeln derzeit gelten, finden Sie hier

RKI und LGL haben am Samstag die aktuellen Inzidenzwerte für das Allgäu veröffentlicht. Während die 7-Tages-Inzidenz im Unterallgäu steigt und nahe an die kritische Grenze von 200 kommt, unterschreiten Ostallgäu und Kempten vielleicht bald die rote Warn-Marke. Unsere Übersicht der Allgäu-Zahlen.

Die Zahlen des LGL

Dunkelrot, ab 100: Unterallgäu: 180,27 (Vortag: 167,88) Memmingen: 129,25 (Vortag: 115,65) Oberallgäu: 107,05 (Vortag: 116,02)

Rot, ab 50: Landkreis Lindau: 81,73 (Vortag: 104,90) Kaufbeuren: 72,08 (Vortag: 81,08) Ostallgäu: 58,08 (Vortag: 73,66) Kempten: 56,40 (Vortag 57,94)



Die Zahlen des RKI

Dunkelrot, ab 100: Unterallgäu: 180,3 (Vortag 167,9) Memmingen: 129,3 (Vortag 115,6) Oberallgäu: 107,0 (Vortag 116,0)

Rot, ab 50: Landkreis Lindau: 81,7 (Vortag 92,7) Kaufbeuren: 72,1 (Vortag 78,8) Ostallgäu: 58,1 (Vortag 71,5) Kempten: 56,4 (Vortag 57,8)



Freitag, 22. Januar, 16.25 Uhr: Die aktuellen Zahlen des LGL für das Allgäu

Dunkelrot, ab 100: Unterallgäu: 167,88 (Vortag: 178,20) Oberallgäu: 116,02 (Vortag: 106,40) Memmingen: 115,65 (Vortag: 122,45) Landkreis Lindau: 104,90 (Vortag: 96,36)

Rot, ab 50: Kaufbeuren: 81.08 (Vortag: 76,58) Kempten: 57,94 (Vortag 65.07) Ostallgäu: 73,66 (Vortag: 74,37)





Freitag, 22. Januar, 6.40 Uhr: Die aktuellen RKI-Inzidenzwerte für der Region

Das Robert-Koch-Institut hat aktuelle Statistiken zu Corona-Neuinfektionen und Inzidenzwerten für die Region veröffentlicht. Der Überblick fürs Allgäu am Freitag:

Dunkelrot, ab 100:

Unterallgäu: 167,9 (Vortag 179,6)

(Vortag 179,6) Oberallgäu: 116,0 (Vortag 106,4)

(Vortag 106,4) Memmingen: 115,6 (Vortag 122,4)

Rot, ab 50:

Landkreis Lindau: 92,7 (Vortag 96,4)

(Vortag 96,4) Kaufbeuren: 78,8 (Vortag 76,6)

(Vortag 76,6) Ostallgäu: 71,5 (Vortag 74,4)

(Vortag 74,4) Kempten: 57,8 (Vortag 65,1)

Donnerstag, 21. Januar, 14.25 Uhr: Die aktuellen Zahlen des LGL für das Allgäu

Dunkelrot, ab 100: Unterallgäu: 178,20 (Vortag: 181,64) Oberallgäu: 106,40 (Vortag: 121,15) Memmingen: 122,45 (Vortag: 108,84)

Rot, ab 50: Landkreis Lindau: 96,36 (Vortag: 96,36) Kaufbeuren: 76,58 (Vortag: 83,34) Kempten: 65,07 (Vortag 80,98) Ostallgäu: 74,37 (Vortag: 75,08)





Donnerstag, 21. Januar, 6.50 Uhr: Die aktuellen RKI-Inzidenzwerte für der Region

Das Robert-Koch-Institut hat die aktuellen Statistiken zu Corona-Neuinfektionen und Inzidenzwerten für die Region veröffentlicht. Der Überblick fürs Allgäu:

Dunkelrot, ab 100:

Unterallgäu: 179,6 (Vortag 178,9)

(Vortag 178,9) Memmingen: 122,4 (Vortag 106,6)

(Vortag 106,6) Oberallgäu: 106,4 (Vortag 122,0)

Rot, ab 50:

Landkreis Lindau: 96,4 (Vortag 96,0)

(Vortag 96,0) Kaufbeuren: 76,6 (Vortag 81,0)

(Vortag 81,0) Ostallgäu: 74,4 (Vortag 73,7)

(Vortag 73,7) Kempten: 65,1 (Vortag 81,0)

Mittwoch, 20. Januar, 15.40 Uhr: Die aktuellen Zahlen des LGL für das Allgäu

Dunkelrot, ab 100:

Unterallgäu: 181,64 (Vortag: 215,36)

Oberallgäu: 121,15 (Vortag: 116,02)

Memmingen: 108,84 (Vortag: 99,77)

Rot, ab 50:

Landkreis Lindau: 96,36 (Vortag: 107,34)

Kaufbeuren: 83,34 (Vortag: 119,37)

Kempten: 80,98 (Vortag 67,97)

Ostallgäu: 75,08 (Vortag: 92,57)

Mittwoch, 20. Januar, 6.30 Uhr: Die aktuellen Inzidenzwerte des RKI für das Allgäu

Dunkelrot, ab 100:

Unterallgäu: 178,9 (Vortag 207,8)

Oberallgäu: 122 (Vortag 116)

Memmingen: 106,6 (Vortag 93,0)

Rot, ab 50:

Kaufbeuren: 81 (Vortag 119,4)

Ostallgäu: 73,7 (Vortag 92,8)

Kempten: 81 (Vortag 68)

Landkreis Lindau: 96 (Vortag 108,6)

Dienstag, 19. Januar, 15 Uhr: Die aktuellen Zahlen des LGL für das Allgäu

Dunkelrot, ab 100:

Unterallgäu: 215,36 (Vortag: 223,61)

Kaufbeuren: 119,37 (Vortag: 96,9)

Oberallgäu: 116,02 (Vortag: 119,22)

Landkreis Lindau: 107,34 (Vortag: 117,1)

Rot, ab 50:

Memmingen: 99,77 (Vortag: 97,51)

Ostallgäu: 92,57 (Vortag: 82,9)

Kempten: 67,97 (Vortag 82,4)

Dienstag, 19. Januar, 7 Uhr: Die aktuellen RKI-Inzidenzwerte für der Region

Das Robert-Koch-Institut hat am Dienstag etwas verspätet die aktuellen Zahlen zu Corona-Neuinfektionen und Inzidenzwerten innerhalb des letzten Tages gemeldet. Der Überblick fürs Allgäu:

Dunkelrot, ab 100:

Unterallgäu: 207,8 (Vortag 189,9)

(Vortag 189,9) Kaufbeuren: 119,4 (Vortag 123,88)

(Vortag 123,88) Oberallgäu: 116,0 (Vortag 108,3)

(Vortag 108,3) Landkreis Lindau: 108,6 (Vortag 115,9)

Rot, ab 50:

Memmingen: 93,0 (Vortag 97,5)

(Vortag 97,5) Ostallgäu: 92,8 (Vortag 98,4)

(Vortag 98,4) Kempten: 68,0 (Vortag 88,2)



Montag, 18. Januar, 16 Uhr: Die aktuellen Inzidenzen des LGL für das Allgäu

Dunkelrot, ab 100:

Unterallgäu: 223,61 (Vortag: 199,53)

(Vortag: 199,53) Oberallgäu: 119,22 (Vortag: 110,25)

(Vortag: 110,25) Landkreis Lindau: 117,1 (Vortag: 124,42)

Rot, ab 50:

Memmingen: 97,51 (Vortag: 102,04)

(Vortag: 102,04) Kaufbeuren: 96,9 (Vortag: 117,2)

(Vortag: 117,2) Ostallgäu: 82,9 (Vortag: 86,41)

(Vortag: 86,41) Kempten: 82,4 (Vortag 83,87)



Montag, 18. Januar, 6.45 Uhr: Die aktuellen RKI-Inzidenzwerte für der Region

Das Robert-Koch-Institut hat die aktuellen Statistiken zu Corona-Neuinfektionen und Inzidenzwerten innerhalb des letzten Tages bekannt gegeben. Der Überblick fürs Allgäu:

Dunkelrot, ab 100:

Unterallgäu: 189,9 (Vortag 185,8)

(Vortag 185,8) Landkreis Lindau: 115,9 (Vortag 118,3)

(Vortag 118,3) Oberallgäu: 108,3 (Vortag 110,3)

Rot, ab 50:

Memmingen: 97,5 (Vortag 102,0)

(Vortag 102,0) Kaufbeuren: 123,88 (Vortag 117,1)

(Vortag 117,1) Ostallgäu: 98,45 (Vortag 86,4)

(Vortag 86,4) Kempten: 88,21 (Vortag 83,9)

Sonntag, 17. Januar, 15 Uhr: Die aktuellen LGL-Inzidenzwerte fürs Allgäu

Dunkelrot, ab 100:

Unterallgäu: 199,53 (Vortag: 211,23)

Landkreis Lindau: 124,42 (Vortag: 111)

Kaufbeuren: 117,2 (Vortag: 132,89)

Oberallgäu: 110.25 (Vortag: 111,53)

Memmingen: 102,04 (Vortag: 99,7) Rot, ab 50:

Ostallgäu: 86,41 (Vortag: 96,33)

Kempten: 83,87 (Vortag: 83,87)



Sonntag, 17. Januar,11.50 Uhr: Die aktuellen RKI-Inzidenzwerte für der Region

Das Robert-Koch-Institut hat die aktuellen Statistiken zu Corona-Neuinfektionen und Inzidenzwerten innerhalb des letzten Tages verspätet am Sonntagvormittag geliefert. Der Überblick fürs Allgäu:

Dunkelrot, ab 100:

Unterallgäu: 185,8 (Vortag 211,2)

(Vortag 211,2) Landkreis Lindau: 118,3 (Vortag 111,0)

(Vortag 111,0) Kaufbeuren: 117,1 (Vortag 132,9)

(Vortag 132,9) Oberallgäu: 110,3 (Vortag 111,5)

(Vortag 111,5) Memmingen: 102,0 (Vortag 99,8)

Rot, ab 50:

Ostallgäu: 86,4 (Vortag 95,6)

(Vortag 95,6) Kempten: 83,9 (Vortag 83,9)

Samstag, 16. Januar, 15 Uhr: Die aktuellen LGL-Zahlen für das Allgäu

Dunkelrot, ab 100:

Unterallgäu: 211,23

Kaufbeuren: 132,89

Oberallgäu: 111,53

Landkreis Lindau: 111

Rot, ab 50:

Memmingen: 99,7

Ostallgäu: 96,33

Kempten: 83,87



Samstag, 16. Januar, 7.45 Uhr: Die aktuellen RKI-Inzidenzwerte für der Region

Dunkelrot, ab 100:

Unterallgäu: 211,2 (Vortag 222,9)

(Vortag 222,9) Kaufbeuren: 132,9 (Vortag 175,7)

(Vortag 175,7) Oberallgäu: 111,5 (Vortag 132,7)

(Vortag 132,7) Landkreis Lindau: 111,0 (Vortag 126,9)

Rot, ab 50:

Memmingen: 99,8 (Vortag 113,4)

(Vortag 113,4) Ostallgäu: 95,6 (Vortag 106,2)

(Vortag 106,2) Kempten: 83,9 (Vortag 118,6)

Freitag, 15. Januar, 6 Uhr: Die aktuellen Zahlen des RKI für das Allgäu

Dunkelrot, ab 100:

Unterallgäu: 222,9 (Vortag 209,9)

Kaufbeuren: 175,7 (Vortag 202,7)

Oberallgäu: 132,7 (Vortag 124,4 )

Landkreis Lindau: 126,9 (Vortag 124,4 )

Kempten: 118,6 (Vortag 120,0 )

Ostallgäu: 106,2 (Vortag 126,1)

Memmingen: 113,4 (Vortag 108,8)

Rot, ab 50:



Donnerstag, 14. Januar, 15.43 Uhr: Die aktuellen Zahlen des LGL für das Allgäu

Dunkelrot , ab 100:

Unterallgäu : 209,85 (Vortag 200,91) Kaufbeuren : 202,71 (Vortag 189,20) Landkreis Lindau : 126,86 (Vortag 129,30) Ostallgäu 126,08 (Vortag 113,33) Oberallgäu : 124,35 (Vortag 108,97) Kempten: 120,03 (Vortag 96,89) Memmingen : 108,84 (Vortag 99,77)



Donnerstag, 14. Januar, 6 Uhr: Die aktuellen Zahlen des RKI für das Allgäu

Dunkelrot , ab 100:

Unterallgäu : 209,9 (Vortag 189,2)

: 209,9 (Vortag 189,2) Kaufbeuren : 202,7 (Vortag 168,9)

: 202,7 (Vortag 168,9) Ostallgäu : 126,1 (Vortag 92,8)

: 126,1 (Vortag 92,8) Landkreis Lindau : 124,4 (Vortag 118,3)

: 124,4 (Vortag 118,3) Oberallgäu : 124,4 (Vortag 109)

: 124,4 (Vortag 109) Kempten : 120,0 (Vortag 96,9)

: 120,0 (Vortag 96,9) Memmingen : 108,8 (Vortag 88,4)

Rot, ab 50:



Mittwoch, 13. Januar, 16.15 Uhr: Die aktuellen Zahlen des LGL für das Allgäu

Dunkelrot , ab 100:

Unterallgäu : 200,91 (Vortag 187,83) Kaufbeuren : 189,20 (Vortag 198,21) Landkreis Lindau : 129,30 (Vortag 130,52) Ostallgäu 113,33 (Vortag 117,58) Oberallgäu : 108,97 (Vortag 130,76)

Rot, ab 50: Memmingen : 99,77 (Vortag 133,79) Kempten : 96,89 (Vortag 105,57)



Mittwoch, 13. Januar, 6 Uhr: Die aktuellen Zahlen des RKI für das Allgäu

Dunkelrot , ab 100:

Unterallgäu : 189,2 (Vortag 187,8)

: 189,2 (Vortag 187,8) Kaufbeuren : 168,9 (Vortag 198,2)

: 168,9 (Vortag 198,2) Memmingen : 88,4 (Vortag 133,,8)

: 88,4 (Vortag 133,,8) Lindau : 118,3 (Vortag 126,9)

: 118,3 (Vortag 126,9) Oberallgäu : 109 (Vortag 118,6)

Rot, ab 50:

Kempten 96,9 (Vortag 82,4)

96,9 (Vortag 82,4) Ostallgäu 92,8 (Vortag 117,6)

Dienstag, 12. Januar, 19 Uhr: Die aktuellen Zahlen des LGL für das Allgäu

Dunkelrot , ab 100: Kaufbeuren : 198,21 (Vortag 195,95) Unterallgäu : 187,83 (Vortag 211,92) Memmingen : 133,79 (Vortag 126,98) Oberallgäu : 130,76 (Vortag 114,1) Landkreis Lindau : 130,52 (Vortag 141,50) Ostallgäu 117,58 (Vortag 120,41) Kempten : 105,57 (Vortag 89,66)

Rot, ab 50:

Dienstag, 12. Januar, 6 Uhr: Die aktuellen Zahlen des RKI für das Allgäu

Laut der neuesten Zahlen des RKI steuern sowohl die Stadt Kaufbeuren als auch der Landkreis Unterallgäu auf die 200er-Inzidenzmarke zu. Diese wäre mit deutlichen Einschränkungen verbunden.

Dunkelrot , ab 100:

Kaufbeuren : 198,2 (Vortag 171)

: 198,2 (Vortag 171) Unterallgäu : 187,8 (Vortag 197,5)

: 187,8 (Vortag 197,5) Memmingen : 133,8 (Vortag 127,0)

: 133,8 (Vortag 127,0) Lindau : 126,9 (Vortag 141,5)

: 126,9 (Vortag 141,5) Ostallgäu 117,6 (Vortag 116,9)

117,6 (Vortag 116,9) Oberallgäu : 118,6 (Vortag 114,1)

Rot, ab 50:

Kempten 82,4 (Vortag 89,7)

Montag, 11. Januar, 15 Uhr: Die aktuellen Zahlen des LGL für das Allgäu

Dunkelrot , ab 100: Unterallgäu : 211,92 (Vortag 207,1) Kaufbeuren : 195,95 (Vortag 184,69) Lindau : 141,50 (Vortag 134,18) Memmingen : 126,98 (Vortag 126,98) Ostallgäu 120,41 (Vortag 123,25) Oberallgäu : 114,1 (Vortag 95,51)

Rot, ab 50:

Kempten : 89,66 (Vortag 78,09)



Montag 11. Januar, 6.30 Uhr: Die aktuellen RKI-Zahlen für das Allgäu

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt laut RKI im Allgäu weiter. Das Unterallgäu schrammt am Montag haarscharf an der Inzidenz von 200 vorbei - ab hier gelten nochmals verschärfte Regeln wie ein eingeschränkter Bewegungsradius von nur 15 km rund um den Wohnort (ab Ortsgrenze). Seit heute gelten in Bayern strengere Corona-Regeln.

Dunkelrot , ab 100: Unterallgäu : 197,5 (Vortag 202,3) Kaufbeuren : 171,2 (Vortag 128,1) Lindau : 141,5 (Vortag 134,2) Memmingen : 127,0 (Vortag 127,0) Ostallgäu 116,9 (Vortag 92,1) Oberallgäu : 114,1 (Vortag 95,5)

Rot, ab 50:

Kempten 89,7 (Vortag 78,1)



Sonntag, 10. Januar, 8 Uhr: Die aktuellen Zahlen des LGL für das Allgäu

Das Unterallgäu liegt derzeit als einziger Allgäuer Landkreis über dem Inzidenzwert 200. Laut dem LGL hat sich der Wert vor allem in Kaufbeuren (184,69) erhöht. Kempten hat noch immer die niedrigste 7-Tage-Inzidenz im Allgäuer Vergleich.

Dunkelrot , ab 100: Unterallgäu : 207,1 (Vortag 159,62) Kaufbeuren : 184,69 (Vortag 128,38) Lindau : 134,18 (Vortag 125,64) Memmingen : 126,98 (Vortag 117,91) Ostallgäu 123,25 (Vortag 94,2)

Rot, ab 50: Oberallgäu : 95,51 (Vortag 101,92) Kempten : 78,09 (Vortag 92,55)



Sonntag, 10. Januar, 8 Uhr: Die aktuellen RKI-Zahlen für das Allgäu

Der Trend von Samstag setzt sich auch am Sonntag fort: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt laut RKI im Allgäu weiter. Die 7-Tage-Inzidenzwerte im Unterallgäu, im Ostallgäu sowie in Kaufbeuren schnellen nach oben. Von Samstag auf Sonntag stiegen die Fälle in den letzten sieben Tagen - hochgerechnet auf 100.000 Einwohner - um teilweise fast 50 an.

Das Unterallgäu liegt als einziger Kreis in der Region wieder über der Inzidenz von 200 - zum ersten Mal seit Heiligabend. Ab morgen gelten in Bayern strengere Corona-Regeln und somit würde dann im Unterallgäu die 15-Kilometer-Regelung in Kraft treten - ab einer Inzidenz von mehr als 200 dürfen sich die Menschen dann nur noch in einem Radius von 15 Kilometern um den eigenen Wohnort bewegen (ab Ortsgrenze).

Dunkelrot , ab 100: Unterallgäu : 202,3 (Vortag 154,1) Lindau : 134,2 (Vortag 122,0) Kaufbeuren : 128,1 (Vortag 81,1) Memmingen : 127,0 (Vortag 117,9)

Rot, ab 50: Oberallgäu : 95,5 (Vortag 101,9) Ostallgäu 92,1(Vortag 51,7) Kempten : 78,1 (Vortag 92,6)



Samstag, 9. Januar, 17.30 Uhr: Die aktuellen Zahlen des LGL für das Allgäu

Auch beim LGL sind die ermittelten 7-Tage-Inzidenz-Werte für das Allgäu deutlich angesteigen.

Dunkelrot : ab 100 Lindau : 125,64 (Vortag: 86,61) Unterallgäu : 159,62 (Vortag: 145,86) Memmingen : 117,91 (Vortag: 138,32) Kaufbeuren : 128,38 (Vortag: 74,33) Oberallgäu : 101,92 (Vortag: 68,59)



Rot: ab 50: Kempten : 92,55 (Vortag: 54,95) Ostallgäu : 94,2 (Vortag: 48,16)



Samstag, 9. Januar, 7.45 Uhr: Die aktuellen RKI-Zahlen für das Allgäu

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen und somit auch die 7-Tage-Inzidenz-Werte steigen im Allgäu weiter. Das zeigen die aktuellen RKI-Zahlen am Samstagmorgen. Alle Allgäuer Städte und Kreise liegen wieder über der Inzidenz 50, vier von sieben über 100. Den höchsten Anstieg hat der Kreis Lindau: Dort stieg die Inzidenz von Freitag auf Samstag von 80,5 auf 122,0. Stark angestiegen ist der Inzidenz-Wert auch in Kempten und Kaufbeuren - von 55,0 auf 92,6 beziehungsweise von 47,3 auf 81.1. Die niedrigste Inzidenz in der Region hat aktuell das Ostallgäu mit 51,7.

Eine Interpretation der Daten bleibt schwierig, weil um Weihnachten und den Jahreswechsel Corona-Fälle laut RKI verzögert entdeckt, erfasst und übermittelt wurden.