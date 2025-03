Frühlings-Feeling im Allgäu: Ausflugstipps für das sonnige Wochenende

So langsam wird es wärmer, die ersten Krokusse sprießen schon - der Frühling hält langsam Einzug ins Allgäu. Für das letzte Wochenende der Faschingsferien bieten sich daher zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten an der Sonne. Vier Tipps aus der Redaktion.

Spaziergang an der Illerschleife im Unterallgäu

Wanderung auf das Ofterschwanger Horn

Schmugglerpfad in Oberreute

Ausflug an den Elbsee

Frühlings-Spaziergang im Unterallgäu an der Illerschleife

Mit Glück entdeckt man hier schon die ersten Frühlingsboten: Beim Spaziergang in der Pommersau nahe Kronburg im Unterallgäu läuft man in Teilen an der Iller entlang, durch Waldstücke und über Wiesen. Wer sich auf den Aussichtsturm nahe der Illerbrücke wagt, wird mit einer wunderbaren Aussicht über das Allgäu belohnt und ist der Sonne noch ein Stückchen näher.

Die Staustufe an der Iller nahe der Pommersau. Foto: Franz Kustermann

Parken kann man am Parkplatz nahe Oberbinnwang, diesen findet man, wenn man „Parkplatz Flussraum Iller“ auf Google Maps eingibt. Mit einem Kinderwagen ist der Rundweg nicht unbedingt machbar, aber für etwas größere Kinder gibt es viel zu entdecken: die große Brücke über den Fluss, den Aussichtsturm, die Fischtreppe. Und wer Glück hat, sieht schon ein paar Märzenbecher auf der Märzenbecherwiese, dafür ist der Ausflug an der Illerschleife unter anderem bekannt. Wer nach etwa einer Stunde Spaziergang noch einen Abstecher machen will, kann zur Burgruine Rothenstein laufen - ein kleines Abenteuer-Paradies für Kinder.

Leichte Wanderung im Frühling auf das Ofterschwanger Horn

Wer lieber etwas mehr laufen möchte und im südlichen Allgäu unterwegs ist, kann von Ofterschwang auf das Ofterschwanger Horn wandern. Hier herrscht noch Skibetrieb, die Pisten sind beschneit, aber ein Großteil der Schneemassen abseits der Piste sind bereits weggetaut. Start ist an der Talstation des Weltcup-Express, von dort geht es rechtsherum zunächst auf einem breiten Forstweg in Kehren nach oben. Hat man einmal die Hochbichl-Hütte, die auch als „Sofa-Hütte“ bekannt ist, passiert, geht es auf einem schmalen Weg kurz durch den Wald, bis man das Plateau erreicht.

Am Gipfel des Ofterschwanger Horns kann man perfekt Rast machen. Foto: Leonie Küthmann

Nun kann man sich in Richtung Bergstation aufmachen, und von dort über den Winterwanderweg in Richtung Gipfel laufen. Auch wenn das Wetter frühlingshaft ist, ist entsprechende Ausrüstung Pflicht - etwa Stöcke und Grödel. Außerdem gilt es, auf den Skibetrieb Rücksicht zu nehmen und vorsichtig zu sein, wenn man der Piste im Bereich der Bergstation nahe kommt. Was man außerdem beim Wandern im Frühling beachten sollte, erfahren Sie hier.

Je nach Fitness ist man vom Tal bis zum Gipfel etwas mehr als eine Stunde unterwegs und kann am Picknickplatz am Gipfelkreuz die Sonnenstrahlen und die Aussicht genießen.

Ausflug im Westallgäu: Den Frühling auf dem Schmugglerpfad genießen

Etwas gemütlicher ist der Schmugglerpfad, auch genannt Grenzerpfad, in Oberreute (Westallgäu), wo aktuell nahezu kein Schnee mehr liegt: Hier läuft man etwa zweieinhalb Stunden. Für Kinder gibt es Anleitungen vom "Schmugglerpeter" auf Schildern, sodass sie Einiges entdecken können: eine Schatzkiste, Tierfiguren, einen Unterschlupf. Der Weg führt nach Sulzberg in Vorarlberg, denn einst trugen hier Schmuggler ihre Lasten durch den Wald - spannende Geschichten dazu lesen Sie unter anderem hier. Viele Infotafeln sorgen dafür, dass auch Erwachsene hier Einiges lernen. Außerdem ist die Landschaft sehr abwechslungsreich: Wald, Wiesen, Moore - es gibt also viel zu sehen, vor allem im Frühjahr.

Beim Premiumwanderweg Oberreute-Hochsträß geht es unter anderem durch ein Moor. Foto: Frithjof Kjer (Luftbild)

Wer diese Strecke schon kennt, kann auf den Premiumwanderweg „Aussichtsreich - Wald&Wiese“ nahe Oberreute ausprobieren. Er belegte Platz sieben bei einem Ranking der schönsten Wanderwege Deutschlands. Mehr dazu erfahren Sie hier.

Ausflug im Frühling an den Elbsee bei Aitrang

Im Ostallgäu bietet sich ein Ausflug an den Elbsee. Hier kann man am Wasser entlang spazieren, kommt über eine Holzbrücke durch einen Schilfwald und vor allem Kinder können hier viel entdecken. Nach dem Rundweg kann man noch im Elbsee-Restaurant oder in der Seealpe einkehren. Der Weg ist nicht für Kinderwagen geeignet. Mit Kindern ist man insgesamt etwa drei Stunden unterwegs.

Der Elbsee bei Aitrang (Ostallgäu). Foto: Peter Schatz (Archivbild)

Weitere Tipps, was man mit Kindern in den Faschingsferien im Allgäu unternehmen kann, lesen Sie hier.