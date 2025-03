Was kann man in den Faschingsferien mit Kindern im Allgäu unternehmen?

Der Fasching neigt sich dem Ende zu - aber die Ferien dauern noch einige Tage. Auch das Wetter soll im Laufe der Woche noch sonniger und frühlingshafter werden. Was kann man aktuell mit Kindern im Allgäu unternehmen? Unsere Tipps.

Familienausflug im Allgäu: Snowtubing am Riedberger Horn

Zwar wird es sonniger und der Schnee schmilzt - aber noch ist der Winter nicht (ganz) vorbei. Familien können die Faschingsferien nutzen, um noch einmal einen Ski-Tag in einem der familienfreundlichen Allgäuer Skigebiete zu genießen oder die Rodelbahnen hinunterzusausen. Und es müssen nicht immer Ski, Snowboard oder Schlitten sein - im Allgäu kann man auch zahlreiche Alternativen ausprobieren - etwa das Snowtubing am Riedberger Horn. Das ist immer Freitag bis Sonntag von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr möglich.

Optisch erinnert das Ganze an eine Reifenrutsche im Schwimmbad: In einem aufgeblasenen Reifen geht es den Berg hinab. Wichtig: Ausrüstung wie einen Helm und eine Skibrille sollte man mitbringen. Am Riedberger Horn ist eine 300 Meter lange Rinne für das Snowtubing vorgesehen.

Nacht- und Fackelwanderungen im Allgäu für die ganze Familie

Vor allem für ältere - und mutige - Kinder spannend: eine Nachtwächterwanderung durch die Waldwelt Allgäu in Scheidegg. „Mit Laternen ausgestattet geht es zur mystischen Nachtwächterführung über den Baumwipfelpfad und Teile des Parkgeländes“, heißt es auf der Website des Parks. Die Nachtwanderung geht von 16.45 bis 17.45 Uhr. Wie man zur Waldwelt findet und wo man parken kann, erfahren Sie hier.

In Missen (Oberallgäu) gibt es am Donnerstag, 6. März, eine geführte Fackelwanderung. Etwa eine Stunde ist man unterwegs, am Ende gibt es die Möglichkeit, einzukehren. Anmelden kann man sich im Tourismusbüro unter der Telefonnummer 08320/456. In Oberstdorf gibt es ebenfalls am Donnerstag eine Fackelwanderung mit anschließendem Kässpatzenessen. Beginn ist um 18 Uhr, mehr Informationen gibt es hier.

Familien-Ausflug in Oberstdorf in den Faschingsferien: Unterwegs mit dem Marktbähnle

Am Mittwoch und Freitag kann man mit dem Oberstdorfer Marktbähnle eine Rundfahrt durch die Umgebung oder um Oberstdorf machen. Bei der Ortsrundfahrt geht es gemütlich vorbei an Wiesen und Oberstdorfer Sehenswürdigkeiten, etwa das „Wilde Mändle“. Bei der großen Fahrt geht die Reise entlang der Trettach nach Norden. Start und Ende der Touren ist die Haltestelle am Kurpark. Weitere Informationen und den Fahrplan finden Sie hier.

Erlebnisbäder im Allgäu: Welche sind in den Faschingsferien geöffnet?

Sollte das Wetter mal doch nicht mitspielen, bietet sich ein Besuch in einem der Allgäuer Erlebnisbäder an: Egal, ob das Cambomare in Kempten, das Wonnemar in Sonthofen oder das Aquaria in Oberstaufen - alle haben zum Ende der Faschingsferien täglich geöffnet. Informationen, was die einzelnen Erlebnisbäder bieten, finden Sie hier.

Für alle Tierlieben bietet sich ein Ausflug in einen der Allgäuer Streichelzoos an, beispielsweise das Burgberger Tierparadies. Der Streichelzoo im Oberallgäu ist in den Faschingsferien von Mittwoch bis Sonntag jeweils von 11 bis 15.30 Uhr geöffnet. Hier leben Schweine, Esel, Ziegen, Kaninchen und Ponys, aber auch Alpakas und Rehe kann man hier aus nächster Nähe kennenlernen. Parken kann man am Steinbruch am Ortseingang von Burgberg, von dort läuft man etwa 15 Minuten durch das Agathazeller Moos zum Tierpark.