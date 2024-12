Fünf Ausflugstipps: Das kann man mit Kindern im winterlichen Allgäu unternehmen

Der Winter ist im Allgäu angekommen und damit eine Zeit, in der vor allem Kinder draußen viel Spaß haben. Wir haben fünf Tipps, was man im Allgäu im Winter als Familie unternehmen kann.

Zugegeben: Nicht alle Kinder sind hellauf begeistert, wenn die Eltern beschließen, dass die Familie heute wandern geht. Glücklicherweise gibt es im Allgäu aber einige Angebote, die Spaß machen und den Kindern den Ausflug draußen deutlich schmackhafter machen. (Für Kinder, die gerne wandern gehen: Diese Tour eignet sich für die ganze Familie)

Zipfelbob und Snowbike: Diese Rodel-Alternativen kann man im Allgäu ausprobieren

Es muss nicht immer der Schlitten sein: Neben den zahlreichen Rodelbahnen, an denen man auch Schlitten ausleihen kann, gibt es im Allgäu auch weitere Möglichkeiten, wie man den Berg hinuntersausen kann - beispielsweise mit dem Snowbike. Optisch ähnelt es einem Fahrrad - nur, dass es statt auf Rädern auf Ski fährt.

„Snowbiken“, das sich vor allem für größere Kinder eignet, kann man beispielsweise am Mittag nahe Immenstadt ausprobieren. Die Kinder sollten über 1, 50 Meter groß sein, außerdem muss man vorher einen Einführungs-Workshop machen. Zwar muss man einen Preis zwischen etwa 40 und 55 Euro für Workshop, Lift-Tageskarte und die Leihe des Snowbikes einkalkulieren, trotzdem ist das Snowbike möglicherweise eine Alternative für Kinder, die nicht Ski fahren und trotzdem einmal den Berg hinuntersausen wollen.

Auch im NTC Rodelpark nahe des Nebelhorns in Oberstdorf kann man Schlitten-Alternativen wie Skibockerl, Zipfelbob, „Fox“ oder „Onefoot“ ausprobieren. Vorerfahrung ist nicht nötig und welches Gerät man wie lange nutzt, darf man selbst entscheiden. Der Park ist bei entsprechender Wetterlage täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Weitere Details, etwa zu den Preisen, gibt es hier.

Ausflugstipp im Winter im Allgäu: die Ganzjahres-Rodelbahnen

Ebenfalls rasant, aber in Begleitung der Eltern auch für kleinere Kinder geeignet, sind die Ganzjahres-Rodelbahnen im Allgäu, etwa am Söllereck oder bei der Alpsee Bergwelt. Am Söllereck führt die Rodelbahn sogar über die Bundesstraße. Bis zu 40 Stundenkilometer schnell können die Rodel die Bahn hinuntersausen, wer es aber langsamer bevorzugt, kann auch bremsen. Die Rodelbahn am Söllereck ist für Kinder ab acht Jahren geeignet, Drei- bis Siebenjährige dürfen als Beifahrer mitfahren. Preislich muss man mit etwa acht Euro für eine Einzelfahrt rechnen, Details gibt es hier.

Einen Überblick über die Ganzjahresrodelbahnen im Allgäu finden Sie hier.

Schöner Ausflug für Familien: zur Wildtierfütterung in Schwangau

Etwas ruhiger, aber dafür tierisch - auch diese Ausflugsmöglichkeit gibt es im Allgäu. Wer Geduld und etwas Glück hat, sieht vielleicht bei einem Spaziergang durch den Eichhörnchenwald bei Fischen die tierischen Bewohner, die gerne auch einmal aus der Hand fressen. Allerdings halten sie zu dieser Jahreszeit eher Winterruhe und sind nur mit Glück zu sehen.

Wer sich sicher zeigt, sind die Hirsche bei der Wildfütterung in Schwangau, wenn es frisches Heu gibt. Ein tolles Erlebnis, bei dem Kinder die sonst eher scheuen Waldbewohner auch aus der Nähe beobachten können. Wer das volle tierische Programm wünscht, kann vorab eine Kutschfahrt zur Wildfütterung buchen und den Blick auf die romantische Winterlandschaft genießen. Die Wildfütterung findet ab dem ersten Weihnachtstag bis etwa Mitte März täglich ab 15 Uhr statt. Weitere Informationen gibt es hier.

Abenteuerlicher Winter-Ausflug im Allgäu auf dem Skywalk bei Scheidegg

Abenteuerlich wird es im Westallgäu, wenn es auf dem Skywalk nahe Scheidegg hoch hinausgeht. Nach dem Spaziergang in luftiger Höhe, bei dem man bis zum Bodensee und bei guter Sicht fast bis in die Schweiz sieht, kann man danach die Tiere im Streichelzoo der Waldwelt besuchen.

Wer sich danach noch etwas bewegen will, kann bei guter Witterung auf der Natur-Gleitschuhbahn die Winterlandschaft genießen. In den bayerischen Ferien gibt es in der Waldwelt außerdem immer weitere Angebote für Familien mit Kindern, etwa Bastel-Aktionen oder eine Feuershow.

Die Kinder wollen partout nicht raus? Dann bietet sich ein Besuch in einem der Spaßbäder im Allgäu an. Wer ältere Kinder hat und auch ein wenig Zeit zum Entspannen braucht, kann in eines der Bäder fahren, die sowohl ein Erlebnisbad als auch eine Saunawelt haben, etwa das Cambomare in Kempten.

Alternativ gibt es das Wonnemar in Sonthofen, das sich beispielsweise auch für einen kurzen Abstecher nach einem Ausflug draußen im Oberallgäu eignet. Beide Bäder haben neben verschiedenen Becken auch diverse Rutschen, etwa solche, bei denen man mit Reifen durch die Röhre saust. Eine Übersicht über alle Thermen und Bäder im Allgäu finden Sie hier.