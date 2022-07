„Kein Ausbildungsjahrgang hatte es jemals so schwer" - Azubis der Allgäu Top Hotels mit Bestnoten

Trotz einer durch Corona geprägten Lehrzeit schließen Hotel-Auszubildende aus dem Allgäu mit hervorragenden Noten ab. Was die Lehrlinge erlebt haben.

28.07.2022 | Stand: 10:46 Uhr

Ihnen war die Freude ins Gesicht geschrieben: 14 ehemalige Lehrlinge der Hotelkooperation „Allgäu Top Hotels“ und „ Allgäu Hotels“ wurden im Allgäuer Berghof in Gunzesried (Kreis Oberallgäu) mit dem Allgäu Azubi Award (AAA) ausgezeichnet. Vier von ihnen erreichten sogar einen Notendurchschnitt von 1,0.

Eine davon ist Lena Albrecht. Die 21-Jährige fing 2019 ihre Lehre zur Hotelfachfrau im Panoramahotel Oberjoch an. Das war vor Corona und Albrecht bekam so noch ein halbes Jahr den „normalen“ Alltag im Hotel mit. „Dann kam der erste Lockdown und auf einmal war alles anders“, beschreibt sie ihre Ausbildung. Im ersten Lockdown stand eine Grundreinigung an, außerdem hatte sie relativ viel Freizeit. „Es war trotzdem ein komisches Gefühl, weil man nicht wusste, wie es weitergeht. Kann ich danach wieder arbeiten oder muss das Hotel eventuell schließen? Solche Fragen haben mich beschäftigt“, sagt Albrecht.

Allgäu Top Hotels: Auszeichnung für Azubis

Ähnlich ging es auch den anderen Auszubildenden. Doch beispielsweise über ein E-Learning-Tool konnten die Lehrlinge als Ergänzung zur Berufsschule zusätzliches Wissen aufbauen. Dennoch sei es eine besondere Situation gewesen, sagt Sybille Wiedenmann, Geschäftsführerin der Allgäu Top Hotels. „Kein Ausbildungsjahrgang hatte es jemals so schwer. Trotzdem haben sie Spitzenleistungen erbracht.“

Für die fünf Ausbildungsberufe Hotelkauffrau, Hotelfachmann, Koch, Restaurantfachfrau und Kauffrau für Tourismus und Freizeit verlieh Wiedenmann die Urkunden sowie Reisegutscheine im Gesamtwert von 10.000 Euro an die Top-Platzierten. Über 70 Gäste nahmen an der Feier teil, darunter Eltern und Geschwister, die ausbildenden Hoteliers und Vertreter der Tourismusbranche sowie der Politik. Stephan Köhl, Geschäftsführer der Tourismus Hörnerdörfer GmbH, gratulierte den AAA-Preisträgern und fügte hinzu: „Ihr seid die Zukunft unserer Branche.“

Die meisten bleiben der Branche treu, einige wollen erst einmal reisen, im Ausland arbeiten oder studieren. Für Lena Albrecht geht es nun als ausgebildete Fachkraft weiter: Sie bleibt im Panoramahotel und arbeitet künftig in der Chalets-Rezeption. „Da fühle ich mich am wohlsten.“

Das sind die Gewinner und Gewinnerinnen:

Hotelkaufmann:

Hotelfachfrau:

Koch:

Restaurantfachfrau:

Kauffrau für Tourismus & Freizeit:

1. Alexandra Pichler2. Konstantin Feller3. Lena Weißfloch1. Tina Thomas1. Lena Albrecht1. Anna-Lena Fahrion1. Melanie Schirmer2. Luca Gänswürger2. Mattis Frederik Schmid1. Theresa Gast2. Julia Gutschmidt1. Eva Holzheu2. Isabell Rehm3. Lena Faßbender

