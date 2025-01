Mode-Trends: Was trägt man 2025 auf Bällen?

Noch vor wenigen Jahrzehnten gab der Kleiderschrank mehr Orientierung her. Wer in den 60ern oder 70ern auf ein besonderes Event wie den Allgäuer Presseball ging, der hatte eine gewisse gesellschaftliche Vorgabe, welche Mode in Ordnung ist und welche überhaupt nicht passt, vergleicht Christian Campagna. Er ist Leiter des Modehauses Reischmann in Kempten und blickt mit uns zurück auf viele Jahre Allgäuer Presseball.

Allgäuer Presseball 2025: Was soll ich anziehen?

Der Abend mit Benefizcharakter findet am 22. Februar zum 60. Mal statt. Anlass genug, um das Scheinwerferlicht einmal auf die Ballkleider und Anzüge der Gäste zu werfen. Genauer gesagt auf Bilder aus den verschiedenen Jahrzehnten.

Wenn Campagna also nun von der Sicherheit bei der Kleidung spricht, die er auf den Fotos sieht, dann meint er eine Art Uniform. Dort hinein schlüpften die Gäste in den Anfängen des Balls. Zum ersten Mal veranstaltet wurde der Allgäuer Presseball im Jahr 1962. Accessoires wie etwa Taschen oder auffälligen Schmuck gab es damals kaum.

Heute sei das anders, vergleicht Campagna. Mit dem Einzug der Smartphones sind Taschen zumindest bei Frauen kaum mehr wegzudenken. Heute zähle die Individualität viel mehr als in den Anfängen des Balls, vermutet der Mode-Experte.

Mode der 70er und 80er - was damals getragen wurde3

Doch natürlich spielten ausgefallene Styles auch in den 70ern und 80ern eine Rolle: auffällige Frisuren bei den Damen, üppige Blüten anstelle von Einstecktüchern bei den Männern. Einflüsse etwa durch den glamourösen Film „The Great Gatsby“ sind zu erkennen, sagt Campagna. Die Bilder aus diesen vergangenen Jahrzehnten zeigen, dass Individualität durch Details geschaffen werden konnte. In den 80ern kamen dann auffällige Farben und etwa Schulterpolster hinzu.

Fast gänzlich verschwunden ist mittlerweile die frische Blume. „Blumen sieht man jetzt überhaupt nicht mehr“, sagt Campagna. Heute werden sie meist durch Einstecktücher ersetzt.

Sind Fliegen bei Männern immer noch modern?

In den vergangenen Jahren waren Fliegen bei Männern besonders beliebt. Die Krawatte rückte dagegen eher in den Hintergrund. Doch wer dachte, das ist einem allgemeinen Trend geschuldet, der irrt: Fliegen sind auf nahezu allen Presseball-Bildern der vergangenen Jahrzehnte zu sehen. Von schmal bis üppig ist alles dabei, sagt Campagna.

Ein Unterschied bei der Männermode von damals und heute fällt dem Mode-Experten aber schnell auf: Während die Hosen weit waren und die Sakkos lang, tragen Männer heute eher körperbetonte Anzüge. Das unterstreiche zum Beispiel sportliche Figuren - „die auch gezeigt werden möchten“. Farbige Anzüge sehe man in der breiten Masse aktuell kaum. Der Trend gehe eher zur farblichen Zurückhaltung.

Allgäuer Presseball 2025: Spätestens seit den 2000ern wird mehr Haut gezeigt

Und noch etwas hat sich im Laufe der Jahre verändert: Es wird mehr Haut gezeigt, sagt Campagna. Spätestens seit den 2000ern ist das der Fall. Und was bringt das Jahr 2025? Beeren-Töne sind angesagt, sagt der Kemptener Reischmann-Leiter. Doch so viel ist sicher: Grundsätzlich sei heute fast alles möglich.

Alles Wichtige zum Presseball Der Allgäuer Presseball 2025 findet am Samstag, 22. Februar, in der Big Box Allgäu in Kempten statt. Beginn des Programms ist um 20 Uhr.

Besucher erwartet heuer wieder ein Drei-Gänge-Menü am Tisch. Die Gäste können zwischen einem veganen und einem Gericht mit Fleisch wählen. Das Menü wird direkt beim Kartenkauf bestellt.

Stargast des Abends ist die Abba-Coverband „Swede Sensation“. Wer erst zu deren Auftritt kommen möchte, kann das mit den speziellen Laufkarten tun. Einlass dafür ist ab 22.45 Uhr.

Tickets gibt es schon jetzt ab 60 Euro über die Allgäuer Zeitung in Kempten, die Heimatzeitungen und unter der Tickethotline 0831 - 206 5555. Weitere Infos und ebenso Tickets unter: www.allgaeuer-presseball.de